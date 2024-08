Toto Kirzner se consagró como actor en varios proyectos televisivos y teatrales y en los últimos tiempos probó suerte con mucho éxito en el streaming, y este miércoles visitó La noche perfecta donde no le dejó pregunta sin contestar a Sebastián Wainraich.

Tras contar lo que le pasó en un accidentado casting, Tomás le reconoció en vivo al conductor que no tiene computadora. “Es verdad”, dijo y justificó: “Creo que es por vagancia, que no me atrajo nunca el equipo de consola y computadora”.

Toto Kirzner (Fuente: Instagram.)

“Fui más de Nintendo 64″, señaló Toto y contó que solo escribe con su celular. “Sos un alma vieja”, le lanzó como pie Wainraich y él coincidió: “Justo eso te iba a decir: yo a veces paso desapercibido como si fuera un viejo gagá que no entiende nada”, sentenció, al tiempo que reconoció que con su hermana Flor y su mamá Araceli iban a alquilar películas en DVD.

TOTO KIRZNER REVELÓ QUÉ COSAS TUVO QUE DEJAR DE LADO PARA PODER ENFOCARSE EN SU CARRERA

Toto Kirzner reveló en diálgo con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) qué tuvo que sacrificar para poder aceptar más trabajos como actor.

“¿Cómo haces para encontrar un equilibrio entre el teatro y la tele?”, le preguntó Gabriela Sobrado y el hijo de Adrián Suar contestó: “Siempre estuve conectado con la televisión y el teatro”.

Toto Kirzner

“En esta oportunidad me tocó el protagónico en la TV y el teatro comercial al mismo tiempo, es una demanda de lunes a lunes, es al 100%”, explicó luego al programa de Ciudad Magazine.

Luego, el actor reconoció: “Creo que es encontrar el equilibrio en los tiempos de ocio. Pero al mismo tiempo tenés que estar leyendo los guiones de lo del otro día, por lo que es un sinfín”.

