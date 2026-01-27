La sinceridad con que Roberto Moldavsky (62) se refirió a su desempeño íntimo con Micaela (43), su pareja, dejó a Moria Casán anonadada ya que no esperaba que el humorista le de tanta información.

Claro cuando el protagonista de Salud, Moldavsy y amor le dijo que se lleva bárbaro con Mica y que está “muy feliz”, la conductora de La Mañana con Moria fue al hueso: “¿Frecuencia sexual con tu señora bien?”.

“Bien”, afirmó el invitado en el piso de eltrece, para luego explayarse: “Bien para mí sería tres veces por semana”.

Roberto Moldavsky y su pareja en el estreno de prensa de En Otras Palabras (Foto: Movilpress).

Declaración que ameritó aplausos y ovación de los presentes en el estudio.

Moldavsy, ¿entre el amor y el viagra?

“Digamos que Mica tiene 43, yo le llevo 19 años”, continuó con orgullo.

En ese momento, Moria indagó: “¿Necesitás viagra?”.

Roberto Moldavsky y su novia, Micaela.

Y él respondió: “Obviamente, que la he usado. Ahora no, ahora no. Empecé a tomar confianza...”.

“Estoy enamorado y mi cuerpo lo sabe. El amor reemplaza. Yo no niego la pastillita y podría volver a usarla, aunque me pone un poco los ojos saltones. Cuando la tomo las chicas me dicen, ¿qué mirada penetrando? Yo estoy con 20 de presión", sostuvo.

La confesión de Moldavsky a Ciudad

En una entrevista con Ciudad, Moldavsky había confesado cómo era su convivencia con Mica: “Estamos muchas noches juntos y algunas separados también”.

Roberto Moldavsky con Ciudad.

“A ver, me encanta dormir con Mica, por decirlo de alguna manera (risas)... Pero está bueno un poquito extrañarse, bueno guardar algunos espacios para uno. Que si ella salió con sus amigas, yo con mis amigos o algo, y ya te quedás en tu casa. Está bueno dejar al otro solo, darle esa chance”, cerró sobre el híbrido en la relación.