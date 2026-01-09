Roberto Moldavsky regresó a la emblemática calle Corrientes con el estreno de “Salud, Moldavsky y amor”, un espectáculo renovado que debutó a sala llena en el Teatro Apolo. Con funciones de jueves a domingo, el comediante volvió a conquistar al público con risas de principio a fin.

Fiel a su inconfundible estilo, Moldavsky combina humor político, anécdotas familiares, confesiones sobre los cambios que trae la edad y su eterna pelea con las nuevas tecnologías. El espectáculo suma además la música en vivo de La Valentín Gómez.

Las entradas para “Salud, Moldavsky y amor” ya se encuentran a la venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Apolo, ubicado en Av. Corrientes 1372.