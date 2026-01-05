Roberto Moldavsky regresa a la calle Corrientes y al corazón del teatro porteño con un espectáculo totalmente renovado, que se estrenará el jueves 8 de enero en el Teatro Apolo. El reconocido humorista se presentará con funciones de jueves a domingo.

En este nuevo show, Moldavsky combina humor político, anécdotas familiares y confesiones íntimas sobre el paso del tiempo, sin esquivar su ya clásica pelea con las nuevas tecnologías.

Uno de los grandes diferenciales de esta propuesta es la música en vivo, a cargo del talentoso Valentín Gómez, que acompaña y potencia cada momento del show.

ENTRADAS MOLDAVSKY 2026

El show se presenta en el Teatro Apolo, ubicado en Av. Corrientes 1372, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas están a la venta en Plateanet y en la boletería del teatro.

Ficha técnica

Actuación y dirección: Roberto Moldavsky

Guion: Roberto Moldavsky

Colaboración en guion: Eial Moldavsky, Gerardo Lipczyk y Julio Feld

Producción artística: Martín Goldber

Músicos