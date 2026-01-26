La época en la que Moria Casán tenía sexs toys, como llamaba a sus affaires furtivos, quedó en el pasado desde que está de novia con el Fernando Nicolás Galmarini, y este lunes lloró en vivo tras escuchar una entrevista que le hicieron.

“Es difícil estar metejoneado a los 83 años. (...) Pero también el poder estar acompañado a esta edad", le confesó el Pato a Matías Vázquez para estremecer a la conductora de La Mañana con Moria.

Aunque el momento en que se quebró la One fue cuando el Pato justicó su asombro en el streaming No Tan Pronto: “Amigos míos de toda la vida hoy ya me quedan contados. Se me han ido entonces hay días que uno dice ¿a quién llamo para tomar un café? Y no tenés porque hay muchos que ya no están. Entonces, la llamo a Moria. A ella le debe pasar lo mismo. Entonces nos juntamos“.

Moria Casán.

Conteniendo las lágrimas, la conductora se enterneció por las palabras de su compañero de vida.

El quiebre de Moria Casán tras las palabras del Pato Galmarini

En ese punto, Moria comentó al aire en su programa que quizo desdramatizar aduciendo que de vacaciones “hay mucha gente que no está disponible para tomar café”, pero que la respuesta del Pato fue demoledora: “Se murieron todos”.

Pato Galmarini y Moria Casán.

“Es terrible para un hombre. Se le van muriendo todos los amigos. En una semana se le murieron cinco amigos con los que hasta ayer tomando un cafecito con ellos... Es impresionante el amor y la lealtad para con sus amigos”, continuó.

Al final, Moria Casán contuvo la risa porque en otro mensaje el Pato Galmarini entre sollozos le planteó el deseo de “vivir juntos hasta el final”.

“Ay, me parece tierno. Un niño. No puedo creer. Un niño. Un hombre de 83 años con esa sensibilidad me parece un niño”, cerró.