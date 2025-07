Durante un evento en apoyo a la comunidad LGBTQI+, Moria Casán volvió a dar que hablar al opinar, sin filtros, sobre la coyuntura política actual. Sin embargo, esta vez, su pareja, Pato Galmarini, se mostró disconforme con sus declaraciones.

Consultada por una eventual visita a Cristina Kirchner, evitó entrar de lleno en el terreno político, pero lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Creo que tengo para adaptarme a las circunstancias actuales, siete años más, que es lo que va a estar este gobierno”.

Frente a la repregunta sobre si eso implicaba una posible reelección de Javier Milei, Moria fue contundente: “Sí, me parece que sí”.

Pato Galmarini acompañó a Moria Casán en el teatro (Foto: Movilpress).

LA REACCIÓN DE PATO GALMARINI

Quien no se mostró tan conforme con esas declaraciones fue su pareja, Fernando “Pato” Galmarini, histórico dirigente peronista y exsecretario de Deportes de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem. Al ser consultado por los dichos de Moria, respondió con ironía y algo de picardía: “¡No, no, no! Yo creo que esta elección en la Provincia la ganamos, después ganamos la que sigue”.

Cuando los periodistas le recordaron que su pareja había dicho lo contrario, Galmarini retrucó entre risas: “Y bueno, no entiende nada, Moria”, y agregó: “Ya nos c... a palos varios meses”, en alusión al presente político y económico del país.

Pese a las diferencias, Galmarini cerró con afecto: “Moria tiene más calle que todos nosotros juntos... pero lo que no tiene es mi distancia política. La perdono porque la quiero mucho. Pero que no diga pelotudeces”.