El pasado 30 de mayo se estrenó “Cuestión de género”, la nueva comedia teatral protagonizada por Moria Casán y Jorge Marrale. Los artistas se presentan de miércoles a domingo en el Teatro Metropolitan donde deslumbran al público con un proyecto de Jade-Rose Parker sobre la identidad.

“Cuestión de género” cuenta con dirección de Nelson Valente y producción general de Pablo Kompel, Tomás Rottemberg y Ricardo Hornos. En la obra, Jade (Moria Casán) es una diseñadora elegante y exitosa que, tras recibir una noticia médica inesperada, decide confesarle a su esposo Francisco (Jorge Marrale) un secreto guardado durante tres décadas de matrimonio.

Él, un político en plena campaña, deberá lidiar con su supuesto compromiso con las minorías cuando la verdad sacude su propio hogar. La situación se complica aún más cuando su hija adoptiva Sofía (Paula Kohan) llega con una revelación personal, acompañada de su nueva pareja (Ariel Pérez de María), que desata nuevos conflictos familiares.

Moria Casán y Jorge Marrale en "Cuestión de género"

MORIA CASÁN Y JORGE MARRALE HABLAN SOBRE “LO DIFERENTE”

La historia de “Cuestión de género” se convierte en el escenario perfecto para abordar cuestiones como el amor incondicional, la mirada de los otros, la convivencia en la diferencia, y la verdad y la mentira en la sociedad moderna. “Creo que está metida en el tiempo que estamos viviendo”, declaró Jorge Marrale en una reciente entrevista a Página/12.

“Es actual por lo que sucede con la pareja, con lo que sucede con la familia, con lo que sucede con los sueños, con los deseos, con las mentiras, con lo que se oculta, con lo que se quiere creer, con lo que no se quiere creer, con lo que se descarta y con la trampa como parte de la vida”, agregó el actor.

Moria Casán y Jorge Marrale en "Cuestión de género" (Foto: IG @moria_laone)

Moria Casán, por su parte, reveló que “la gente común -el hetero-normativo/no normativo, que se supone que es mayoritario en la sociedad- tiene ciertos rasgos de homofobia”. “Son medios homofóbicos, racistas. Entonces, la obra va a funcionar como un espejo a lo que somos como sociedad”, sumó.

“La obra habla sobre los vínculos, lo que significan, como uno confía o no confía, las reacciones que provocan casos como el del personaje de Moria. Creo que hay algo muy escondido en la sociedad. Hay una parte de la sociedad que no acepta la diferencia y otra, en la que me incluyo, que sí acepta los vínculos que trascienden a la unicidad mujer-hombre", acotó el protagonista de la obra.

Moria Casán y Jorge Marrale en "Cuestión de género" (Foto: IG @moria_laone)

“Es un tema crucial en estos tiempos, en los que en nuestro país y en otros copian un poco el modelo que está llevando Estados Unidos, de que el único vínculo es ser hombre o mujer. Eso pone las cosas en un lugar de un retroceso brutal. El amor es universal y el vínculo hombre-mujer no es el único posible. Toda esta batalla en contra de las diversidades es incomprensible”, afirmó.

Es una metáfora de la pareja, de los engaños, de las verdades, de lo que se oculta, de lo que no te quiero contar, de lo que te cuento ahora y no te lo conté antes. Me parece que tiene un juego mucho más amplio de lo que sucede. Va a interpelar muchísimo a todos. Al hétero... y al queer, ni te cuento“, cerró la One.