En medio de los rumores que vinculan sentimentalmente a Sofía Gala con Fito Páez, Moria Casán sorprendió al revelar que su hija atravesó un accidente en la playa durante sus vacaciones en Brasil y terminó siendo atendida en una clínica tras sufrir la picadura de un agua viva.

La conductora contó los detalles en La Mañana con Moria (eltrece), donde explicó cómo se enteró del episodio y el fuerte dolor que padeció Sofía. “Me llamó Rodolfo (Fito), justo cuando la picó el agua viva. Con un dolor terrible. Me dijo: ‘La estoy llevando a la clínica, está todo bien’”, relató.

CÓMO PICÓ UN AGUA VIVA A SOFÍA GALA EN LA PLAYA

Según explicó Moria, el incidente ocurrió cuando Dante, uno de sus nietos, jugaba en el mar: “Dante estaba jugando y le tiró un agua viva pensando que era un globo. Se le pegó en la pierna”.

La One no ocultó su preocupación al recordar el llamado de su hija: “‘Mamá, no sabés lo que me arde, lo que me dolió, por favor’, me decía. Nunca sintió un dolor semejante”, agregó, describiendo la intensidad del malestar que sufrió Sofía Gala.

“Menos mal que la llevó enseguida a una guardia. La atendieron rápido, le dieron un antihistamínico, le dieron todo y pasó”, explicó Moria, llevando tranquilidad.

