Con su habitual espíritu festivo, Moria Casán comenzó su programa por eltrece bailando al aire, pero el entusiasmo del momento hizo que su camisa se levantara y dejara al descubierto parte de su abdomen.

Detrás de cámara, un asistente le marcó el “descuido”, pero lejos de incomodarse, la One decidió redoblar la apuesta y mostró su silueta con orgullo en vivo.

“¿Qué pasó? ¿Se me ve la panza? ¡Dios mío! Se levanta Galo y me hace una seña, y yo digo: ‘¿Qué pasó?’”, relató la conductora de La mañana con Moria ante las cámaras.

Moria Casán (captura de pantalla de eltrece, La Mañana con Moria)

Acto seguido, Casán se levantó la blusa y exhibió su abdomen sin tabúes. “Se me levantó un poquito, se me ve la piel. La voy a mostrar”, lanzó, fiel a su estilo provocador.

“¡Me asusto! ¡No saben lo que es este control! Me auditan la imagen todo el tiempo”, arrancando el programa con toda su impronta y desparpajo característicos.