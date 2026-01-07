En el ida y vuelta de La Mañana con Moria por el caso de la denuncia de Romina Gaetani a su ex por violencia de género, Moria Casán sorprendió a todos al contar en su programa el episodio de violencia que vivió hace más de 50 años con una expareja.

La conductora no solo relató el hecho, sino que también mostró la cicatriz que le quedó cerca del ojo, producto de una piña que, según sus palabras, “me podría haber sacado el ojo”.

Moria Casán en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

La diva recordó el momento con crudeza: “A mí la primer piña que me pegaron en mi vida, todavía tengo la marca en el ojo, si vos me tocás acá tengo como un huesito salido. Eso fue cuando estaba en un coche con una pareja mía que ya partió. Era muy celoso. Cuando le fui a hacer una pregunta así, me hizo así, ¡pum! Y me la dio acá, me dejó el ojo negro así, que no pude ir a trabajar ese día”.

EL TESTIMONIO DE MORIA CASÁN DE VIOLENCIA DE GÉNERO: “LA HUMILLACIÓN QUE SENTIS ES FUERTE Y ES DOLOROSA”

Moria Casán no solo habló del dolor físico, sino también del impacto emocional que le provocó la agresión. “La primera piña te sorprende y te sentís tan humillada y tan dolorida, yo no pude reaccionar. A la segunda le pegué yo y a la tercera me separé, con cosas incluidas”.

“Pero tengo una personalidad y un carácter muy fuerte, fui a denunciarlo con mi padre en esa época, hace más de 50 años. Pero la humillación que sentís es fuerte y es dolorosa”, relató. La conductora remarcó la dificultad de entender la violencia cuando viene de alguien a quien se ama: “La piña que me podía haber sacado el ojo, me acuerdo del dolor. Pero más que el dolor, y eso es un dolor que decís, no podés creerlo, y después te superás”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Si sufris violencia de género llamá al 144, las 24 horas, los 365 días del año