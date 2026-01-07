El pasado 29 de diciembre, Ángel de Brito reveló que Romina Gaetani (48) denunció a su exnovio, Luis Cavanagh (59) por un hecho de violencia de género que habría ocurrido en el Tortugas Country Club tras ser atendida en un hospital, donde llegó con marcas y signos de golpes.

En el 2024, en el marco del Martín Fierro donde ganó el premio en su nominación en la terna Actriz Protagonista de Ficción por su papel en la ficción de Polka, Buenos Chicos, la actriz estuvo compañada por el empresario.

Romina dio una nota a este portal en ese evento y luego se sumó a la entrevista Cavanagh. “Recién vi cuando te hacían una nota acá al lado cómo tu novio te arreglaba el pelo, el vestido y estaba atento a todos los detalles. ¿Es siempre así con vos?”, se le consultó a Gaetani, quien contestó: “¿Si es así en todo momento? Sí“.

“¿Tienen proyectos juntos?”, repreguntamos y ambos respondieron: “¿Qué proyectos tenemos juntos? Creo que adoptar un perro, ¿no? Comprar no, adoptar, vamos ir a un refugio. Después veremos porque tenemos muchas cosas que hacer”.

Romina Gaetani y su expareja en el Martín Fierro 2024 (Foto: Ciudad Magazine).

María Fernanda Callejón confirmó esta semana en La Mañana con Moria que Gaetani pidió la restricción de acercamiento a la Justicia, la “perimetral y el botón de pánico” para protegerse de Luis Cavanagh.

ROMINA GAETANI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS DENUNCIAR A SU EX POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En diálogo con María Fernanda Callejón para La Mañana con Moria, Romina Gaetani habló este miércoles tras denunciar a Luis Cavanagh por violencia de género: “Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”.

“Antes era verbal, hechos de violencia que va calando porque es por goteo, hasta que me redujo y me volvió chiquita. Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver, porque aún lo amo y sufro por eso. Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular", leyó la panelista la palabra de la actriz.

“Me controlaba, manipulaba, y me sometía a hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, sentenció Gaetani en el mensaje que le dejó a la panelista.

