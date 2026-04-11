Lola Latorre se recibió de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella, pero su foco profesional está en su rol como influencer. Desde ese marco, tiene lazos comerciales con marcas de renombre y le va muy bien en esa materia.

Sin embargo, la influencer Lola Latorre busca expandirse más allá de las fronteras argentinas: quiere vincularse con firmas internacionales.

Lola Latorre se mostró hablando en inglés: el imperdible video (Foto: IG @lolitalatorre)

LOLA LATORRE SE MOSTRÓ HABLANDO EN INGLÉS

Por eso, la hija de Yanina y Diego Latorre publicó un video hablando en inglés, donde expresó: “Quiero conectarme con más gente, marcas y oportunidades”.

Así, saludó al público internacional con el que ya cuenta en su Instagram.