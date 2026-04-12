La película protagonizada por una ascendente Jessica Alba y un sólido Hayden Christensen se convirtió en un fenómeno sostenido dentro del catálogo de Netflix.

A pesar de no ser un estreno reciente, Bajo anestesia (Awake) mantiene su permanencia en el ranking demostrando el atractivo duradero de una propuesta que combina romance, drama y elementos de thriller en una historia accesible y emocional.

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El film tiene una duración aproximada de 95 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una historia intensa pero breve. Dirigida por David Hollander, conocido también por su trabajo en series como Ray Donovan, la película logró captar la atención de nuevas audiencias años después de su estreno original, impulsada por el algoritmo de recomendación y el boca en boca digital.

De qué trata Bajo anestesia

La historia sigue a Clay Beresford, un joven multimillonario que necesita someterse a un trasplante de corazón. A pesar de las advertencias médicas, decide adelantar la operación para poder casarse con su novia Samantha, con quien mantiene una relación aparentemente perfecta.

Un plan siniestro pone en riesgo la vida de un multimillonario.

Sin embargo, durante la intervención quirúrgica ocurre algo inesperado: Clay experimenta un fenómeno conocido como “conciencia anestésica”, que lo deja paralizado pero completamente consciente.

Incapaz de moverse o comunicarse, escucha todo lo que sucede en el quirófano y descubre un plan siniestro que pone en riesgo su vida. A partir de ese momento, la película se transforma en un thriller psicológico cargado de tensión, donde la traición y la desesperación toman protagonismo.

Un thriller con base médica y tensión psicológica

Uno de los aspectos más llamativos del film es su punto de partida, basado en un fenómeno real aunque poco frecuente: la conciencia durante una cirugía. Este recurso no solo aporta verosimilitud, sino que también intensifica la angustia del espectador, que comparte la impotencia del protagonista.

El guion, también escrito por David Hollander, explora temas como la confianza, la traición y el poder del dinero, enmarcados en una trama que avanza con ritmo sostenido. Si bien la crítica en su momento fue dispar, con opiniones divididas sobre su desarrollo, muchos coincidieron en destacar su premisa original y su capacidad para generar tensión.

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Además, la película se apoya fuertemente en sus protagonistas. Jessica Alba, conocida por su participación en producciones como Sin City y Los 4 Fantásticos, ofrece aquí un papel más dramático, mientras que Hayden Christensen, recordado por su rol como Anakin Skywalker en la saga de Star Wars, aporta intensidad emocional a un personaje que atraviesa una situación límite.

El tráiler de la película Awake, con Jessica Alba y Hayden Christensen.

A pesar de haberse estrenado hace más de una década, la película halló una segunda vida en Netflix, donde se mantiene entre las más vistas en América Latina. Este fenómeno no es aislado: muchas producciones de los años 2000 están siendo redescubiertas por nuevas generaciones de espectadores.

Química que traspasa la pantalla entre Alba y Christensen.

Cómo es el reparto de Bajo anestesia