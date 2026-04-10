La estilista y productora de moda Katerina Vara, una de las referentes del styling argentino actual, reveló en diálogo con Ciudad Magazine cómo trabaja a la hora de vestir a figuras del mundo de la música y el entretenimiento.

En el marco del KOSTÜME SHOW #51 AW26, el evento Designers organizado por Grupo Mass al que acompañada por su novio, el streamer Nacho Elizalde, la asesora de moda explicó en qué consiste el proceso creativo y cuáles son los múltiples factores en los que se apoya.

“¿En qué te basás para vestir a los artistas?“, se le consultó y ella aseguró que depende distintas variables; en el caso de Rugerking, destacó: ”En su caso, el disco tenía una temática marcada en rojo, entonces fue bastante sencillo construir el universo visual”.

La estética urbana del artista se fusionó con un aire más jazzy, dando como resultado un estilo híbrido y coherente con su música.

INVESTIGACIÓN, IDENTIDAD Y ESTILO PROPIO

A la hora de trabajar con nuevos talentos, Kate Vara destacó la importancia de investigar en profundidad. “Siempre que estoy con alguien nuevo, lo busco por todos lados para ver qué estilo de ropa usa”, explicó.

Este análisis previo le permite construir propuestas alineadas con la identidad de cada artista. En el caso de Lola Índigo, por ejemplo, aseguró que no hubo pedidos específicos: “Simplemente seguimos su estilo”.

Además, la estilista remarcó su compromiso con la industria local: “Siempre trato de poner diseño argentino. Así lo mostramos por el mundo”.

LA TENDENCIA CLAVE: LA SILUETA BALOO

En cuanto a lo que se viene en moda y tendencias, Katerina Vara fue clara y directa en el ida y vuelta con Ciudad: hay una silueta que se impone. “La prenda que no nos puede faltar… yo estoy muy con esta silueta Baloo. La adopté y me fui comprando todo Baloo”, confesó.

Se trata de una tendencia que prioriza el volumen, la comodidad y un aire relajado, sin perder estilo. Ideal para looks urbanos con impronta contemporánea, esta silueta ya empieza a verse en pasarelas y street style.

ASÍ FUE EL DESFILE QUE CONVOCÓ A LOS FAMOSOS

KOSTÜME presentó su colección #51AW26 durante el evento Designers FW 2026 en el Patio de Esculturas del MOA, reafirmando su identidad a 25 años de su fundación. La colección, que evita la nostalgia, se centra en una continuidad que explora los códigos propios de la marca, proyectándolos hacia el futuro.

Se caracteriza por su estructura, tensión y una investigación constante sobre la prenda, donde cada decisión se basa en un sistema que incluye costuras expuestas, superficies intervenidas y resoluciones visibles.

La elegancia se manifiesta a través de la contención, con siluetas definidas por su rigor y economía de recursos, donde la forma se impone sin excesos. La imperfección se transforma en un método, integrando el gesto humano como un valor esencial.

Martín Piroyanksi. Foto: prensa KOSTÜME

Foto: prensa KOSTÜME

Foto: prensa KOSTÜME

Foto: prensa KOSTÜME

En un contexto de saturación tecnológica, KOSTÜME se enfoca en lo tangible, el proceso y la materialidad, respondiendo al presente con una lógica propia. La colección no solo reafirma su identidad, sino que también consolida su lenguaje y lo proyecta con precisión hacia el futuro, sintetizando la esencia de la marca y su evolución en la escena contemporánea.

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