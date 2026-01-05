El morbo y la intriga de Moria Casán por saber cómo serán las escenas eróticas de Benjamín Vicuña con Esteban Lamothe, cuando ambos protagonicen Secreto en la Montaña a partir de mediados de 2026, fue compartida por muchos.

“¿Ya ensayaste el beso con Lamothe?”, indagó la One sin filtros.

Entre risas, el conductor que este lunes debuta al frente de The Balls! (lunes a viernes a las 18.30 por eltrece) exclamó: “¡Cómo te gustó eso, eh!”.

Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña. Foto: prensa

Entonces, Moria advirtió: “Tené cuidado que es un depredador serial, le da a todo el mundo. ¡Cómo le gusta el sexo a Lamothe!”.

La reacción de Benjamín Vicuña

Más allá de las carcajadas por el barrito de elefante de fondo, en clara alusión a la trompa de Esteban, el chileno intentó ponerse serio: “Sí, tuvimos algunos ensayos con Javier Daulte, que es un súper director. La obra es preciosa”.

“Le tengo mucho cariño porque trabajamos en Farsantes y en Envidiosa”, continuó.

“Hay que pelar lomo. Vuelvo de las vacaciones y me empezó poner las pilas, sino voy a quedar a medias. Voy a empezar a entrenar, voy a aflojar un poquito las masitas. Adrián Suar (productor de la obra) me dijo que me iba a pesar”, cerró Vicuña tentado.