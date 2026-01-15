Moria Casán no tuvo filtro al referirse al casamiento de Lali Espósito y lanzó durísimas críticas contra Pedro Rosemblat.
Desde su programa La Mañana con Moria, por eltrece, la One expresó su total desaprobación por la boda.
“¡Qué horror! ¿Cómo? ¿Qué hacés, La? ¿Estás loca?”, arrancó Moria, visiblemente indignada.
Y fue más allá al cuestionar la decisión de la cantante y actriz: “Una mujer empoderada, divina… No puedo creer que una mujer tan empoderada se case”.
Moria destrozó a Pedro Rosemblat
La conductora también apuntó directamente contra Rosemblat, con quien dejó en evidencia un fuerte malestar: “A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, no lo queremos”.
Según contó Moria, desde la producción intentaron convocarlo en varias oportunidades, pero siempre se negó: “Lo llamaron y dijo que no podía, que nunca podía. Nos frizó, así que te frizamos nosotros. No lo queremos”.
Incluso, Moria recordó un encuentro personal con Pedro que no le dejó una buena impresión: “Tuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Ahora estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube y todo baja”,
A pesar de sus críticas, Moria aclaró que su afecto por Lali sigue intacto: “No me gusta que se case, no quiero… pero te quiero igual, Lali, querida”.
Y reveló que la llamaron para pedirle que fuera madrina de la boda, pero no aceptó: “Ni se me ocurre ser madrina, tendrás gente más importante en tu círculo íntimo. Te hago de cortejo. ¡No puedo creer que una mujer tan empoderada se case!”.