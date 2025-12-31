Moria Casán no pudo contener la emoción al referirse a la serie que contará su historia y al vínculo especial que la une con su hija, Sofía Gala, quien tendrá un rol clave en la producción. En su programa La Mañana con Moria, la diva abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre este momento único que atraviesa.

“Este 2025 fue estupendo como todos los años, estoy sana, no puedo creer que se está haciendo una serie sobre mi vida que va a ser épica, con lo que eso representa”, expresó Moria, visiblemente conmovida en la última emisión de eltrece de este año.

La conductora destacó el impacto que el proyecto tiene en su familia: “No puedo creer que estemos haciendo con mi hija amada constelaciones, registro sacástico y toda la vez. Hemos recobrado nuestro cordón umbilical, nos extrañamos tanto porque esta serie ha hecho que ella se haga ella misma, se tenga que parir a ella misma y yo me abrace a mi juventud”.

Moria Casán en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

La artista, referente indiscutida del espectáculo argentino, remarcó el clima de prosperidad y agradecimiento que la rodea en esta etapa. “Todo esto en un marco de prosperidad, con unas producciones impresionantes, algo que va a ser maravilloso. Soy una mujer tan agradecida y tan titiriteada por el universo que lo único que puedo decir es gracias, porque realmente doy un salto cuántico”, sostuvo.

Moria también reflexionó sobre el sentido que el trabajo tiene en su vida: “No puedo creer la bendición de seguir teniendo trabajo aunque no lo necesite, sí lo necesito como una manera de estar viva. Yo descanso mientras laburo, medito mientras laburo, soy así, soy una mujer elegida por el universo para estar acá, entretenerlos y quererlos, así que… gracias”.

LA SERIE DE MORIA CASÁN QUE PROMETE SER ÉPICA Y EL RENACER DEL VÍNCULO MADRE-HIJA

La ficción sobre la vida de Moria Casán promete ser uno de los grandes estrenos del año y, según la propia protagonista, será “épica”. Pero más allá de la pantalla, el proceso de creación significó un reencuentro profundo con Sofía Gala, quien, según Moria, “se tuvo que parir a ella misma” en este desafío actoral.

