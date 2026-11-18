Chapeaux se prepara para dar un nuevo paso en su carrera musical con el lanzamiento de “Aguacero”, su próximo single, que tendrá una presentación especial en MasterChef Celebrity. La banda estará este lunes 23 de noviembre, a las 22:15, en el programa de Telefe, donde dará a conocer su nueva canción.

El estreno llega en un momento especial para el grupo, ya que su primer corte, “Me Provoca”, continúa ganando posiciones en los rankings musicales y aumentando la expectativa por su crecimiento artístico.

Además, Juana, Maga, Kala, Mia y Adol se encuentran en plena preparación para uno de los desafíos más importantes de su carrera: su debut en el Movistar Arena, programado para el 21 de enero de 2027.

Las entradas para el show ya están disponibles a través del portal de Movistar Arena. Se puede acceder a todos los medios de pago y al beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA.

Quiénes son las integrantes de Chapeaux

Chapeaux está integrado por cinco jóvenes artistas que comparten su pasión por la música y que comenzaron a construir su camino juntas tras su paso por Popstars.

Juana Distefano (19 años): cantante, compositora y creadora de contenido desde los ocho años. Toca guitarra, ukelele, piano, cajón peruano y batería. Fanática de Tini, tuvo la oportunidad de compartir escenario con la artista y formó parte de su primera banda de rock durante la secundaria.

Magalí Altamirano (20 años): cuenta con experiencia en televisión por su participación en la serie Soy Luna. Tiene una marcada personalidad de líder y fue la primera elegida para ingresar a la casa de Popstars. Entre sus referentes musicales se encuentran Tini, Lali, Emilia, Aitana y Olivia Rodrigo.

Kala Bidner (22 años): cantante y compositora, es una de las integrantes con mayor experiencia musical. Desde pequeña vivió momentos destacados: cantó junto a Franco De Vita en el Luna Park y compartió escenario con Cristian Castro en el Movistar Arena. También interpretó el Himno Nacional junto a la Selección Argentina.

Mia Piñeiro (18 años): proviene de una familia de artistas y músicos y encontró en la música su gran pasión. Su abuelo, reconocido violinista de tango, fue quien le enseñó a tocar distintos instrumentos. Durante Popstars se destacó por su voz y recibió elogios de Ángela, quien la señaló como una de las mejores voces de Argentina.

Adolfina Pérez (20 años): llegó desde Basavilbaso, Entre Ríos, a Buenos Aires para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Estudia Periodismo, toma clases de canto desde los nueve años y fue vocalista de una banda de pop-rock. Entre sus referentes musicales figuran Ariana Grande, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Lorde, Zoe Gotusso, Ainda y Miranda!