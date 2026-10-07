La noche de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una marca imborrable en todos los que forman parte del mundo del fútbol. Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, fue entrevistada por Moria Casán en su programa y relató cómo vivió ese momento único, cargado de emoción y reflexión.

Riela describió la jornada como una verdadera fiesta que trascendió fronteras. “Fue muy emocionante, sobre todo porque nos toca muy de cerca. Se despidió el mejor del mundo de la Selección, aunque va a seguir jugando en su club”, expresó. Para ella, la noche fue una invitación a pensar en los ciclos que se cierran y en cómo afrontarlos, tanto para los jugadores como para sus familias.

Silvina Riela habló en La Mañana con Moria de la despedida de Lionel Messi (Foto: captura de eltrece).

EL IMPACTO DE LA DESPEDIDA Y EL “DESTETE” DE LA SELECCIÓN

Durante la charla, Silvina hizo hincapié en el clima especial que se vivió en el estadio, con un público colmado y jugadores visiblemente conmovidos. “Veía a Enzo Fernández que no paraba de llorar, no podía ni levantar la cara. Los chicos miraban a Messi como un referente y un ídolo, muchos con una diferencia de edad importante”, relató.

Silvina Riela habló en La Mañana con Moria de la despedida de Lionel Messi (Foto: captura de eltrece).

La mamá de Alexis comparó la salida de Messi con un “destete” familiar: “Es como romper el cordón umbilical. Se va una figura que es como mamá y papá para el grupo. Sienten que se abandona esa presencia familiar”. También recordó el reciente fallecimiento del padre de Messi y cómo ese factor familiar es clave en la vida de los jugadores.

EL ROL DE LA FAMILIA Y EL GRUPO EN LA ERA SCALONI

Silvina Riela destacó la importancia del entorno familiar en la Selección y valoró el espacio que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni les dio a los allegados de los futbolistas. “Siempre nos permitieron participar de los momentos de tranquilidad de los chicos, tanto en mundiales como en copas. Eso se agradece mucho”, afirmó.

Para Riela, la unión del grupo fue fundamental para alcanzar los logros recientes. “Este grupo consiguió todo porque se quiere. Lo que se ganó parece un cuento, pero hay que asumirlo. No paraban de ganar y el grupo era una magia”, sostuvo.

Lionel Messi (Foto: Instagram @afaseleccion)

Sobre el futuro de la Selección sin Messi, Riela fue clara: “Siempre hablamos de lo complejo que será cuando ya no esté. Es como que en tu casa falte tu papá, el referente. Pero creo que estamos en buenas manos, porque el DT tiene muchas virtudes para armar equipo y elige no solo por lo que ve en la cancha, sino también por el perfil de los jugadores”.

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