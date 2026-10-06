Valentina Pergolini, la hija del reconocido conductor y productor Mario Pergolini y su esposa Dolores Galán, volvió a captar la atención al imponer la tendencia rockera en un evento de moda y lujo en Buenos Aires.

Lejos de los estudios de televisión y de los escenarios de teatro musical donde brilla habitualmente, la joven de 20 años se robó todas las miradas y desde Ciudad te mostramos las fotos por las que marca estilo.

Valentina Pergolini impactó con un look rockero en la noche porteña (Foto: Movilpress).

ESTILO ROCKERO Y SOFISTICADO: EL LOOK ELEGIDO POR VALENTINA PERGOLINI

Valentina Pergolini optó por una propuesta estilística audaz que combinó tendencias urbanas y nocturnas rockeras. Lució un vestido corto en color negro de cuello alto estilo halter y sutiles detalles de encaje en el dobladillo, una pieza que aportaba un aire sofisticado y moderno.

Valentina Pergolini impactó con un look rockero en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Como abrigo principal, complementó el outfit con una campera de cuero oversized con textura texturizada llevada de manera relajada sobre los hombros, imprimiéndole ese toque rockero tan característico de su generación.

Valentina Pergolini impactó con un look rockero en la noche porteña (Foto: Movilpress).

Para completar el estilismo que eligió para el evento de Carolina Herrera en Unicenter, llevó un calzado infaltable de la temporada: botas altas de caña larga en color negro con terminación en punta, un peinado con ondas naturales y un maquillaje enfocado en la mirada que resaltó su fuerte presencia ante las cámaras.

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