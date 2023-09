Oriana Junco habló con contundencia sobre Aníbal Lotocki, cirujano que “la convirtió en mujer”, según sus propias palabras en LAM. Y fue letal con María José Favarón.

“Oriana, ¿quién ese esta mujer?”, le preguntó Ángel de Brito a la mediática.

“Yo ya no sé quiénes son ninguno de los dos. Me llevé una desilusión muy grande. Es como vivir una película de terror”, dijo Oriana, aún impactada por la muerte de Silvina Luna, Mariano Caprarola y la ola de nuevas denuncias que recayeron sobre Lotocki por presunta mala praxis.

Seria, Oriana Junco continuó: “No lo puedo creer. No puedo creer que se haya muerto Silvina Luna. No puedo creer que esto haya pasado. Él venía a mi casa, hacíamos comidas en el zoom, yo iba a la casa de él”.

“Con María José jamás tuve relación. Es una araña, es mala persona. Es mala gente”.

Respondiendo a la pregunta del conductor de LAM, sobre la esposa de Lotocki, expresó: “Con ella jamás tuve relación. Es una araña, es mala persona. Es mala gente. Siempre te pone malas caras, te atiende mal, te hace sentir mal. Dice cosas desagradables”.

CUÁNDO DEJÓ DE CREER EN LA INOCENCIA DE ANÍBAL LOTOCKI

Acto seguido, Maite Peñoñori le preguntó a Oriana Junco cuándo dejó de creen en Aníbal Lotocki, y la mediática fue sincera en su respuesta.

“Hace muy poco, cuando murió Mariano Caprarola. Porque uno tiene como una negación. No querés creer que eso es verdad”, dijo.

“Además, tantos años en los medios, yo sé que todo está medio armado, guionado, que hay un show detrás. Yo quería creer que no porque yo lo tengo puesto (a ese producto). Tuve que ir a un psiquiatra y a una psicóloga porque no me levantaba de la cama”, agregó Oriana.

ORIANA HABLÓ DE SU PROBLEMAS DE SALUD TRAS LA OPERACIÓN DE LOTOCKI

“¿Vos tenés problemas? ¿Te duele? ¿Te pasa algo?”, le preguntó Marixa Balli.

“Tengo granulomas, dolores lumbares. Los tengo hace años, los naturalicé… Yo me hago análisis de rutina todos los años y no me salió nada”, concluyó Oriana Junco.