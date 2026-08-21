Luego de varios años de relación y de formar una familia, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron el 11 de agosto en una ceremonia íntima que habría tenido lugar en su residencia de Cascais. Sin embargo, días después del festejo, comenzaron a trascender detalles sobre el acuerdo económico que la pareja habría establecido para proteger sus respectivos patrimonios.

Según versiones difundidas por medios internacionales, Cristiano y Georgina habrían firmado un acuerdo prenupcial apenas un día antes de pasar por el altar. El documento establecería un régimen de separación de bienes y contemplaría importantes condiciones económicas ante una eventual ruptura.

EL ACUERDO PRENUPCIAL DE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

De acuerdo con la información que trascendió, la pareja habría formalizado ante el registro civil un pacto basado en la separación de bienes. De esta manera, cada uno conservaría la propiedad de los activos que poseía antes del matrimonio y también de aquellos ingresos que genere individualmente.

La decisión cobra especial relevancia teniendo en cuenta la fortuna y los negocios que rodean a Cristiano Ronaldo, quien además de sus ingresos como futbolista posee contratos publicitarios, inversiones y diferentes emprendimientos comerciales.

Georgina, por su parte, construyó durante los últimos años una carrera independiente como modelo, influencer y figura internacional, además de protagonizar sus propios proyectos profesionales.

Así anunciaron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo su casamiento.

Pero uno de los puntos que más repercusión generó fue la versión sobre una posible compensación económica para la modelo. Según las informaciones difundidas, Georgina Rodríguez podría recibir alrededor de 100.000 euros mensuales de manera vitalicia en caso de una separación.

También se mencionó una eventual cesión de “La Finca”, una propiedad ubicada en Pozuelo de Alarcón, como parte de las condiciones contempladas. De todos modos, estos detalles no fueron confirmados públicamente por Cristiano ni por Georgina.

EL OBJETIVO DETRÁS DEL MILLONARIO PACTO

El acuerdo tendría como finalidad principal proteger los patrimonios individuales y garantizar la estabilidad económica de la familia frente a cualquier escenario futuro.

La separación de bienes permitiría que los activos, inversiones e ingresos de ambos permanezcan diferenciados, algo especialmente significativo debido a que Cristiano posee intereses económicos y comerciales en distintos países.

La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016, cuando ella trabajaba en una boutique de Gucci en Madrid y conoció al entonces futbolista del Real Madrid.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Desde aquel encuentro, construyeron una familia numerosa junto a Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo y Alana Martina. En 2022 atravesaron uno de los momentos más dolorosos de sus vidas con la muerte de Ángel, uno de los mellizos que esperaban.

Ahora, tras concretar su matrimonio, la pareja habría decidido también dejar establecido el futuro de sus bienes. Mientras el régimen de separación patrimonial aparece como el eje central del acuerdo, las cifras millonarias y las propiedades que formarían parte del pacto permanecen, por el momento, dentro del terreno de las versiones.