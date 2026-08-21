La polémica que involucra a Flor Vigna y Cande Ruggeri sumó un nuevo capítulo. En medio de las repercusiones por las declaraciones de la cantante, Lizardo Ponce salió en defensa de su amiga y reveló un dato hasta ahora desconocido sobre el vínculo que ambas mantenían.

Durante Rumis, el ciclo de La Casa Streaming, el influencer contó que Cande no estaría atravesando un buen momento debido a las críticas y los mensajes negativos que comenzó a recibir después de que el conflicto tomara estado público.

“Siento que cuando Flor salga del reality va a pedir disculpas si alguien se ofendió, pero mientras tanto hay una persona que es mi amiga, Cande, que no la está pasando nada bien”, sostuvo Ponce.

Según explicó, Ruggeri quedó expuesta a numerosos cuestionamientos sin tener, por el momento, la posibilidad de hablar personalmente con Vigna. “Está recibiendo un montón de comentarios horribles por una historia que están contando en televisión ante un montón de gente y no puede tener la posibilidad de tener un cara a cara con esa persona para aclarar las cosas”, agregó.

Crédito: Rumis

LIZARDO PONCE REVELÓ LOS MENSAJES QUE FLOR VIGNA LE ENVIABA A CANDE RUGGERI

Más allá de referirse al presente de su amiga, Lizardo Ponce sorprendió al contar que revisó junto a Cande antiguos mensajes privados que Flor le había enviado por Instagram.

“Ayer con Cande empezamos a revisar su chat en Instagram y leímos un montón de mensajes en los que Flor le pedía que repostee sus canciones y que la banque en sus estrenos musicales”, reveló.

Para el conductor, esos intercambios ponen en duda que entre ellas existiera en aquel momento una relación tan conflictiva como la que quedó planteada a partir de las recientes declaraciones.

“Entonces pienso, tanta mala onda no había porque evidentemente estaba todo bien. Si tanto daño te hizo en ese momento y ‘tan mala fue’, ¿por qué le mandaba mensajes pidiéndole favores?”, cuestionó.