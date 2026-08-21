Estelares, una de las bandas más reconocidas de la canción argentina, celebra su incorporación a Universal Music Argentina e inicia una nueva etapa en su camino artístico.

Con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que forma parte de la memoria musical argentina, la banda surgida de la escena platense y liderada por Manuel Moretti en voz, Víctor “Torio” Bertamoni en guitarras y Pablo “Pali” Silvera en bajo, construyó un universo propio a través de canciones que se destacan por su poética y el valor de la palabra.

Ese recorrido dio lugar a clásicos como “Ella Dijo”, “Un Día Perfecto”, “Aire”, “Es el Amor” y “El Corazón Sobre Todo”, canciones que trascendieron la música para convertirse en verdaderos himnos populares.

Recientemente, Estelares presentó “Nuestros días en mi memoria”, película documental dirigida por Gonza López que recorre la historia de la banda. En paralelo, continúan su gira por Latinoamérica y Europa, con presentaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, Berlín, Montevideo, Bogotá y Ciudad de México.

Estelares firmó con Universal Music (foto de prensa)

En Argentina, la banda se presentará el 11 de septiembre en Junín, el 12 de septiembre en Córdoba y el 25 de septiembre en Teatro Flores.

Con su llegada a Universal Music Argentina, Estelares abre un nuevo capítulo que continuará poniendo en valor sus 30 años de canciones, al mismo tiempo que prepara nueva música y sorpresas para lo que viene.