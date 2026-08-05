Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, se descargó en redes sociales tras las críticas que recibió por su cuerpo durante sus vacaciones en Mallorca, y uno de los mensajes que más repercusión generó fue el de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

El gesto sorprendió a los usuarios, ya que reforzó la buena relación que existe entre ambas mujeres, más allá del mito de rivalidad que históricamente se construyó en torno a sus parejas.

Todo comenzó cuando circularon fotografías de Georgina a bordo de un yate en las que fue blanco de duros comentarios sobre su físico. Lejos de ignorar la situación, la modelo e influencer, que acumula más de 76 millones de seguidores en Instagram, decidió responder con imágenes sin filtros y un mensaje contundente: “Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden…”, escribió en su posteo.

Georgina compartió fotos mostrando su vida, que luego usaron cuando criticaron su cuerpo. Crédito Instagram

QUÉ DIJO GEORGINA RODRÍGUEZ SOBRE LAS CRÍTICAS

En el mismo texto, Georgina reveló que la situación la afectó en un primer momento y que decidió hablarlo con Cristiano Ronaldo. “Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen’”, contó.

“Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme". Reflexionó Georgina Rodríguez. Crédito Instagram

El futbolista portugués la frenó de inmediato y le respondió que ella no vive de su imagen, sino de lo que es: una mujer exitosa, buena madre y buena persona.

La influencer cerró su descargo con una reflexión sobre el paso del tiempo y los cambios en el cuerpo de las mujeres, y destacó su rol como madre de seis hijos.

El posteo sumó miles de likes en pocos minutos. Entre los comentarios apareció primero el de Cristiano Ronaldo, que le dejó un “Mi amor” junto a un corazón, y luego el de Antonela Roccuzzo, que respondió con tres emojis de aplausos.

El gesto no pasó desapercibido y fue celebrado como un signo de sororidad entre las parejas de los dos futbolistas más comparados de la última década.

EL VÍNCULO ENTRE ANTONELA ROCCUZZO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

No es la primera vez que ambas mujeres muestran buena onda públicamente. El mes pasado, en pleno Mundial 2026, Georgina le envió a Antonela una caja con productos de su marca Mimoa, y la esposa de Messi le respondió en sus historias de Instagram con un agradecimiento cálido: “Muchas gracias @georginagio. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”. Ese antecedente explica por qué el nuevo gesto de apoyo se viralizó tan rápido entre los seguidores de ambas.

Antonela Roccuzzo demostró que la rivalidad no existe cuando se trata de respeto.

Las vacaciones de Georgina y Cristiano en Mallorca transcurren a pocos días de la boda entre ambos, que según trascendió se realizaría el sábado 8 de agosto en la Catedral de Funchal, en la isla de Madeira, lugar donde nació el futbolista portugués.