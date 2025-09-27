Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, sigue acaparando la atención no solo por su música sino también por su vida personal. Su relación con la actriz e influencer española Gemma Collado se consolidó en los últimos meses y ambos se muestran cada vez más unidos en redes sociales.

La más reciente demostración de su romance fue una fotografía compartida por Collado desde el emblemático Acueducto de Segovia, en Castilla y León, donde se los ve besándose apasionadamente bajo el cielo azul y rodeados por la histórica construcción romana del siglo II.

La postal, acompañada por la canción Is this love de Bob Marley and the Wailers, rápidamente generó reacciones y comentarios entre sus seguidores.

Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, y su novia encendieron las redes desde España: la foto | Créditos: Instagram @gemmacgreal

LA FOTO DE EMANUEL NOIR CON GEMMA COLLADO

En la imagen, Noir luce su estilo característico: una camiseta negra con letras blancas, gafas oscuras, cadenas doradas y los tatuajes que cubren parte de su cabeza y brazos.

A su lado, Collado aparece con una camisa de rayas amarillas y blancas, gafas grandes y el cabello recogido. La escena refleja no solo la complicidad entre ambos, sino también un entorno cargado de simbolismo, que refuerza la idea de un romance en pleno crecimiento.

La pareja ha sabido construir una relación tanto en lo personal como en lo digital. Desde que el cantante confirmó públicamente el noviazgo a finales de agosto con una imagen junto a Collado y un mensaje que despejaba cualquier duda, sus interacciones en redes se volvieron constantes.

Ella, conocida por su participación en realities como ¿Volverías con tu ex? y Doble Tentación, además de su paso por la televisión española, se ha mostrado muy cercana al artista argentino. Incluso compartió una tierna foto de su perra Pili con un mate y un termo, a la que llamó “guardiana del mate”, reforzando los guiños culturales entre ambos.