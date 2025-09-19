Ke Personajes sigue consolidando un 2025 de ensueño: su gira por Latinoamérica y España, el lanzamiento de su primer EP Preludios y la colaboración con J Balvin en el tema Celosa marcan un año histórico en la carrera de la banda.

Recientemente, el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona se llenaron de energía con dos conciertos que dejaron noches inolvidables para sus fanáticos españoles.

Foto: gentileza de prensa.

Con un impresionante despliegue audiovisual, Ke Personajes hizo bailar a miles con sus éxitos más icónicos: Echar de menos, Adiós amor, Ya no vuelvas y Y qué pasó, entre otros, manteniendo al público de pie y coreando cada tema.

Foto: gentileza de prensa.

Foto: gentileza de prensa.

Foto: gentileza de prensa.

Tras su paso por España, la banda se dirigirá a Canarias para presentarse por primera vez en el Festival TLP Music, que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Tazacorte. Las entradas para esta fecha ya están disponibles, con las últimas localidades en venta.

Pero la gran cita será en Buenos Aires: el 29 de noviembre, Ke Personajes coronará el 2025 con su primer estadio, en Ferro, presentando su nuevo show Odisea.

Este espectáculo promete ser una experiencia única, cargada de desafíos, pasión y fuego, una travesía que invita a atravesar miedos y vencer fantasmas, guiada por la luna en la oscuridad.

Las entradas para el show en Buenos Aires están disponibles a través de Enigmatickets.com, con beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Galicia.

Ke Personajes continúa viviendo un momento de pleno éxito, llevando su música y puesta en escena alrededor del mundo, y demostrando por qué es una de las bandas más convocantes del momento.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.