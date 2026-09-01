Maru Botana volvió a opinar sobre los padres de Tini Stoessel luego de que se dieran detalles de los supuestos celos que Mariana Muzlera le habría tenido décadas atrás, pero por sobre todo de la conflictiva relación que tuvieron cuando Alejandro Stoessel decidió abrir un local de su franquicia.

En esa oportunidad, las alarmas de Maru saltaron cuando una empresa energética publicó una foto del local asegurando que estaba “colgado” de la luz, y ella quedó en el centro de la escena ya que su nombre figuraba en la marquesina, mientras que los padres de la cantante se hacían los desentendidos.

El local que Maru Botanna les había confiado a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: X.com @edenor / Instagram @marubotana)

En Primicias Ya, la pastelera aseguró que la pareja nunca le dio una explicación lógica de todo lo ocurrido, pero relató un insólito episodio que presenció cuando hizo una visita de rutina al local de “Dulce y Salado” que estaba a nombre de Tini Stoessel en San Isidro.

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“Un día llegué a mi local de Las Lomas y en el menú del mediodía había panchos. ¡Pusieron panchos! Y Mariana me dijo ‘me pareció divertido’ y ahí dije ‘Chau’”, relató Maru. Ante la pregunta sobre su Muzlera tomaba decisiones sobre la franquicia, Botana no dudó: “Y bueno, ¿viste? Cuando una es buena la gente se aprovecha”.

“No, nosotros teníamos un control, pero (…) se respeta una franquicia, todo: desde la comida a las tortas. Nosotros mandábamos gente siempre, pero bueno, en su momento como que quisieron ser un poco libres. Y bueno, ahí empezaron a andar mal las cosas”, agregó la empresaria.

Maru Botana (Foto: Movilpress)

“¿Y qué dijiste en ese momento cuando viste los panchos?”, le consultaron desde el programa. “Y nada, me quedé helada, porque soy buena, ¿viste? Dije ‘No, Maríana. La verdad que no van los panchos. En ninguno de mis locales hay panchos. Simplemente como eso”, cerró Maru.

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