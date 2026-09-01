Nicolás Vázquez y Andrés Gil volvieron a quedar en el centro de la atención luego de un llamativo movimiento en las redes sociales. Según informó Marcia “Pochi” Frisciotti en su cuenta de Instagram Gossipeame, los actores dejaron de seguirse mutuamente en la plataforma.

La información fue compartida por la periodista de Puro Show, quien publicó una captura que mostraría que las cuentas de Nico Vázquez y Andrés Gil ya no se encuentran entre sus respectivos seguidores.

“Finalmente se dejaron de seguir”, escribió Pochi junto a la imagen, reavivando una polémica que había generado un fuerte revuelo durante 2025.

La captura de Pochi en su cuenta de Instagram: Nico Vázquez y Andrés Gil dejaron de seguirse

El escándalo que involucró a Nico Vázquez, Gimena Accardi y Andrés Gil

El distanciamiento virtual entre Nico Vázquez y Andrés Gil vuelve a poner bajo la lupa los rumores que surgieron en agosto de 2025, luego de que se confirmara la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras 18 años de relación.

Gimena Accardi, Nico Vázquez y Andrés Gil

En medio de las repercusiones por la ruptura, Accardi reconoció públicamente haber cometido una infidelidad y habló de un “desliz” con una persona ajena al mundo del espectáculo. Sin embargo, diferentes versiones señalaron inicialmente a Andrés Gil como un supuesto tercero en discordia.

La situación generó una enorme polémica, especialmente porque Gil compartía un vínculo profesional con Vázquez y formaba parte de la obra teatral En otras palabras, dirigida por el protagonista de Rocky.

Andrés Gil negó los rumores y Nico Vázquez tomó una postura

Otros tiempos: Andrés Gil, Gime Accardi, Nico Vázquez y Cande Vetrano. Una amistad que se rompió

Frente a las versiones que lo involucraban con Gimena Accardi, Andrés Gil (pareja de Candela Vetrano, con quien tiene un hijo) desmintió categóricamente cualquier relación sentimental con la actriz y aseguró que los rumores eran falsos.

Por su parte, Nico Vázquez respaldó públicamente a su expareja cuando ella aclaró los tantos y negó la participación de terceros del medio.

Ahora, el hecho de que Nico Vázquez y Andrés Gil hayan dejado de seguirse en Instagram volvió a despertar interrogantes sobre la relación entre ambos y reavivó los rumores que los tuvieron como protagonistas durante uno de los escándalos más comentados de 2025.

Qué es de la vida sentimental de los 4 involucrados

Nico Vázquez y Dai Fernández. Foto: Instagram (@nicovazquezok)

Un año después, Andrés Gil continúa en pareja con Cande Vetrano. Nico Vázquez está de novio con Dai Fernández, su compañera en Rocky, y Gime Accardi disfruta de su relación con el músico Seven Kayne.