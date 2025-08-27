Cande Vetrano y Andrés Gil decidieron mostrarse juntos y en familia después de las turbulencias mediáticas que atravesaron en las últimas semanas con la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

La pareja compartió en sus redes sociales varias imágenes desde un balcón con vista al puerto, en las que aparecen sonrientes y acompañados por su hijo, Pino.

En las fotos se los ve disfrutando de un momento íntimo, relajados y unidos, con el pequeño de espaldas observando los barcos y contenedores. Tanto Cande como Andrés replicaron las postales en sus historias de Instagram, lo que fue interpretado como una manera de poner fin a las especulaciones.

El gesto llamó la atención porque llega poco después del escándalo mediático que vinculó al actor con Accardi. Sin embargo, con esta muestra de unión, Vetrano y Gil parecen querer dejar atrás la polémica y enfocarse en su presente familiar.

Qué dijo Nico Vázquez sobre Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia en su separación de Gimena Accardi

Luego de haber respondido todas las consultas que le hizo la prensa sobre las recientes declaraciones de Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel, Nico Vázquez no le esquivó a los rumores que vinculan a su ex con Andrés Gil, la pareja de Cande Vetrano –con quien acaba de tener un bebé- y su compañero de elenco en la obra En Otras Palabras.

“Es fuerte escuchar eso. Pero no, yo puedo decirles que conocemos nosotros la historia dentro de las cuatro paredes donde sucedió. Y es una verg… que pase esto, perdón la palabra”, comenzó diciendo el actor, tal como se pudo ver en TN.

El actor dejó en claro que esas especulaciones no se corresponden con la realidad y que lo más doloroso es la exposición pública: “Un poco creo que es por eso que ella salió a hablar”, señaló, en referencia a las declaraciones que dio Accardi horas atrás.

Foto: Captura (TN)

Lejos de alimentar la polémica, Nico subrayó que mantiene una relación laboral con el actor, que forma parte de su compañía teatral: “Andrés está en mi obra de teatro. O sea, se van de gira todos los fines de semana (con Gimena)”, remarcó. Y cerró: “Imagínense que sigue la gira. Él tiene un bebito muy chiquito”.