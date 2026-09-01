Una vez más, Julia Mengolini quedó en el ojo de la tormenta luego de realizar un comentario sobre Lionel Messi y su despedida de la Selección Argentina. La conductora se mostró sorprendida por la tristeza que expresó el campeón ante el final de una etapa y su reflexión generó una fuerte reacción en redes.

Luego de conocer la noticia del retiro de Messi de la Selección Argentina, y tras leer las duras palabras del futbolista, la conductora de “Segurola y La Habana” (Futurock) le preguntó a su compañero: “Hay algo que a mí me llama la atención, a ver, explicámelo vos ¿por qué tanto dolor?”.

Ante la sorpresa que generó su comentario, Mengolini explicó los motivos por los que no lograba comprender la dimensión emocional de la despedida. “Porque era predecible. Estaba en edad, entregó todo, todos sentíamos que era el último mundial”, agregó, sin mucha emoción.

La lapicera "giratiempo" junto a la carta de despedida de Lionel Messi (Foto: Instagram @leomessi)

LA POLÉMICA OPINIÓN DE JULIA MENGOLINI QUE GENERÓ REPUDIO

Aún sorprendido, Santiago Lucía intentó explicarle a Julia Mengolini que el sentimiento de Lionel Messi podía estar relacionado con el cierre de una etapa fundamental en la vida del jugador. “El dolor me parece que tiene que ver con iniciar un camino y dejar atrás una vida que ya no será”, señaló.

Pero Mengolini continuó profundizando su planteo y lanzó otra pregunta: “Okey. ¿No por otro factor? Pregunto, nomás...”. “No, no. Está vinculado a eso”, respondió su compañero, intentando cerrar la discusión. Sin embargo, su comentario no pasó desapercibido en redes donde salieron rápidamente a criticarla.

La polémica opinión de Julia Mengolini sobre Lionel Messi que generó repudio (Video: Futurock)

El fragmento de la conversación circuló rápidamente en redes y la conductora se convirtió en tendencia. Muchos usuarios cuestionaron su postura y apuntaron contra lo que consideraron una falta de sensibilidad para comprender la tristeza de Messi frente a una despedida que, aunque esperada, marcaba el final definitivo de un ciclo.

Entre los mensajes que se multiplicaron en las plataformas, algunos internautas compararon la situación con otras pérdidas que también pueden ser previsibles, pero no por eso dejan de generar dolor. “Un familiar con una enfermedad también se sabe que va a morir y, sin embargo, su partida duele igual”, escribió un usuario. Otro fue todavía más duro y la definió como “Una persona cargada de odio y resentimiento”.