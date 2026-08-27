Más de una década después del fenómeno mundial de Avenida Brasil, algunos de sus personajes siguen muy presentes en la memoria del público. Uno de ellos es Lucinda, la mujer que cuidaba y protegía a los chicos que vivían en el basural y que fue interpretada por Vera Holtz.

La actriz brasileña logró que su papel se convirtiera en uno de los más entrañables de la exitosa telenovela. Sin embargo, su carrera artística es mucho más extensa y, a sus 73 años, continúa ligada a la actuación, aunque actualmente apuesta por proyectos alejados de las grandes producciones televisivas.

Nacida en Tatuí, Brasil, Vera Holtz desarrolló una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Si bien en los últimos años disminuyó su participación en ficciones masivas, nunca abandonó su profesión y encontró nuevos espacios para continuar trabajando.

ASÍ ESTÁ HOY VERA HOLTZ, LA ACTRIZ QUE INTERPRETÓ A LUCINDA EN AVENIDA BRASIL

Durante 2026, Vera Holtz volvió a apostar por proyectos independientes y formó parte de Árias Pequenas, Para Bandolim, un cortometraje inspirado en un poema de Hilda Hilst.

La producción también contó con la participación de Isabelle Drummond y fue dirigida por Denise Saraceni. El trabajo forma parte de una serie de propuestas de perfil autoral pensadas especialmente para nuevos formatos y plataformas digitales.

Vera Holtz. Crédito: Instagram

Al mismo tiempo, el teatro continúa siendo uno de los grandes pilares de la carrera de Vera Holtz. La artista participa de diferentes montajes, encuentros culturales y festivales, espacios que le permiten mantenerse activa y explorar otras facetas interpretativas.

Su extensa experiencia sobre los escenarios también explica el reconocimiento que conserva dentro del ambiente artístico brasileño. Aunque hoy transita circuitos menos masivos que en otras etapas de su carrera, sigue siendo una figura respetada por el público y la crítica.

EL REGRESO DE AVENIDA BRASIL VOLVIÓ A PONER A LUCINDA EN PRIMER PLANO

La vigencia de Vera Holtz también está vinculada con el regreso de Avenida Brasil a la televisión. Durante 2026, la ficción volvió a emitirse en Brasil a través de TV Globo y también regresó a las tardes de Telefe en Argentina.

La reposición permitió que quienes siguieron la historia durante su estreno volvieran a encontrarse con sus personajes, mientras que nuevas generaciones pudieron descubrir una de las telenovelas brasileñas más exitosas de los últimos años.

Vera Holtz. Crédito: Instagram

Entre los personajes que volvieron a llamar la atención se encuentra Lucinda, cuyo vínculo con los chicos del basural resultó fundamental para el desarrollo de la historia.

CÓMO SIGUE LA CARRERA DE VERA HOLTZ DESPUÉS DE AVENIDA BRASIL

A sus 73 años, Vera Holtz sigue trabajando y vinculada de manera activa al mundo artístico. Su presente profesional está enfocado principalmente en el teatro, los cortometrajes y producciones de menor escala que circulan por festivales y plataformas digitales.

De esta manera, mientras Avenida Brasil vuelve a conquistar a los espectadores y Lucinda recupera protagonismo en la pantalla, Vera Holtz atraviesa una etapa diferente de su carrera, alejada del prime time pero sin abandonar la actuación.

Vera Holtz. Crédito: Instagram

El cariño que todavía despierta su personaje demuestra el impacto que tuvo aquella interpretación, mientras que sus proyectos actuales confirman que Vera Holtz continúa explorando nuevos caminos dentro del arte y la actuación.