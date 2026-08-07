Catorce años después de que “Avenida Brasil” se convirtiera en un fenómeno de audiencia en toda Latinoamérica, la novela vuelve a estar en el centro de la escena gracias a los rumores de una posible segunda parte que ilusiona a los fanáticos de la trama de venganza entre Nina y Carmina.

En ese contexto, todas las miradas se posaron nuevamente sobre Cauã Reymond, el actor que le dio vida a Jorgito, uno de los personajes más recordados de la ficción.

QUIÉN ES HOY EL ACTOR QUE INTERPRETÓ A JORGITO

Reymond tenía apenas 31 años cuando se puso en la piel de Jorgito, el futbolista que protagonizó un romance intenso y complejo con Nina, interpretada por Débora Falabella. Aquel papel lo catapultó a la fama internacional y marcó un antes y un después en su carrera como actor. Hoy, con 45 años, el brasileño sigue vigente en la pantalla y también como modelo publicitario de distintas marcas.

Cauã Reymond, el actor que interpretó a Jorgito en Avenida Brasil, luce su físico entrenado a los 45 años

Lejos de aquella imagen juvenil que lo hizo suspirar a miles de fanáticas en toda la región, en la actualidad Cauã se muestra como un verdadero referente del fitness y la vida saludable. En sus redes sociales suele compartir rutinas de entrenamiento intensas y hábitos de alimentación balanceada, lo que generó que su comunidad de seguidores creciera de manera sostenida con el correr de los años.

LA POSIBLE VUELTA DE AVENIDA BRASIL Y EL FUTURO DE JORGITO

Tras el suceso de Avenida Brasil, el actor no se detuvo: participó de novelas como Amores robados, El juego del pecado y Tierra de deseos, además de sumar papeles en el cine brasileño. Su nombre, sin embargo, sigue asociado de manera indeleble a Jorgito, uno de los personajes centrales de la trama junto a Nina y Carmina, cuyo regreso sería clave si finalmente se confirma la segunda parte de la ficción.

Jorgito y Rita/Nina en Avenida Brasil.

La continuidad también abriría la puerta a otros nombres queridos por el público, como Tifón, Muricy, Leleco e Ivana, quienes completaban el universo familiar y barrial que le dio identidad a la novela. Mientras se espera una confirmación oficial sobre el proyecto, los fanáticos ya empezaron a especular con cómo sería el reencuentro de Jorgito con Nina más de una década después del final original.