La confesión de Wanda Nara de que debió aumentar 10 kilogramos para su debut protagónico en cine generó controversias, y Paula Varela contó la verdad sobre el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?, con detalles del contrato incluidos.

“¡Es imposible de creer eso!”, explotó la panelista de Intrusos tras enterarse del posteo de Wanda en Stories.

Escandalizada, la periodista afirmó: “¡Nadie le pidió eso! Estoy hablando con gente de la película”.

Wanda Nara en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

“Es mentira. Nadie le pidió que engorde”, insistió. Y cuando Adrián Pallares recordó que Nara interpretaba a una mujer de 42 años, Varela exclamó: “¡Tiene 39! Es ridículo lo que dice. El director no le pidió nada”.

¿Cómo fue el contrato de Wanda Nara?

Luego, Paula Varela subió la apuesta con información nacida desde el interior de la producción del film: “Cuando ella se reunió por la película pidió una cifra alta, le dijeron que no lo tenían... Directamente le sacaron un cero a lo que pidió”.

¿Querés ser mi hijo? La película de Wanda Nara y Agustín Bernasconi.

A pesar del bajo cachet, Wanda habría reaccionado así: “No importa, la hago igual porque quiero ser como Susana Giménez, así que necesito empezar a hacer cine y tener películas”.

Y remató contra Wanda Nara tras demoler su fama de negociadora infalible: “Ni siquiera se ve gorda en la película, no se basa en eso la historia”.