Mica Viciconte y Fabián Cubero vivieron unas vacaciones muy especiales junto a su hijo Luca en Disney. A través de sus redes sociales, la influencer compartió un álbum con distintas postales de la estadía y mostró la intimidad de una experiencia que, según contó, quedará para siempre en el recuerdo familiar.

A través de su cuenta de Instagram, Mica publicó varias fotografías y videos en los que se la pudo ver junto a Cubero y Luca disfrutando de las diferentes propuestas de los parques. Montañas rusas, atracciones, caminatas y momentos de descanso fueron parte de las postales que eligió para resumir el viaje.

En una primera publicación, la influencer compartió un video con algunos de los momentos más destacados de las vacaciones y escribió: “Un sueño hecho realidad. Hicimos los 4 parques: Animal Kingdom, Hollywood Studios, Magic Kingdom y EPCOT. Caminamos una locura, nos cansamos, nos reímos, disfrutamos como chicos y vivimos una experiencia que no nos vamos a olvidar nunca”.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y su hijo Luca en Disney (Video: Instagram)

EL ÁLBUM DE FOTOS DEL VIAJE DE MICA VICICONTE, FABIÁN CUBERO Y SU HIJO LUCA

Horas más tarde, Mica Viciconte volvió a publicar contenido del viaje, esta vez con una selección de las mejores fotografías que quedaron como recuerdo de la estadía. “Disney Dump. Qué vacaciones hermosas, por favor”, escribió.

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

“Las disfrutamos a morir. Caminamos, nos reímos, nos cansamos y vivimos momentos que van a quedar para siempre. Ver la felicidad de los chicos fue TODO. Un viaje soñado, lleno de recuerdos hermosos. Disney, fuiste un sueño”, agregó.

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

En las imágenes se pudo ver a Mica y Fabián muy distendidos, disfrutando de las atracciones y compartiendo diferentes momentos en familia. Las recorridas por los parques, los juegos y las postales junto a los chicos fueron algunos de los principales protagonistas del álbum que publicó la influencer.

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero juntos en Disney con su hijo Luca (Foto: Instagram @micaviciconte)