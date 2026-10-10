Invitada a Sería increíble, el programa que conduce Nati Jota en OLGA, Caro Calvagni contó detalles de su relación con su esposo, Nicolás Tagliafico. La influencer habló sobre sus deseos de convertirse en mamá y también recordó los primeros momentos de su romance con el futbolista.

Al mencionar este tema, Caro sorprendió con una particularidad: fue ella quien tomó la iniciativa para acercarse al actual campeón del mundo.

Según contó, el encuentro entre ambos se produjo casi de manera fortuita y tuvo como intermediaria a una amiga de su mamá.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico (Foto: Instagram @carocalvagni)

LA HISTORIA DE AMOR DE CARO CALVAGNI Y NICOLÁS TAGLIAFICO

Al momento de conocerse, Nicolás Tagliafico todavía jugaba en Banfield y comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. “A Nico me lo presentó una amiga de mi mamá, fue mucha casualidad”, comentó Caro Calvagni en Olga.

“Yo estaba de vacaciones y acompañaba a mi mamá a todos lados, la acompañé a juntarse con su amiga y en ese encuentro de merienda me pregunta sobre mi soltería y justo dio la casualidad de que su hermana salía con un jugador de Banfield y Nico jugaba en ese club”, relató la modelo.

Caro Calvagni reveló detalles de su historia de amor con Nicolás Tagliafico (Video: Olga)

Entonces, la mujer le mostró una fotografía del futbolista que había encontrado en Google y la primera impresión de Caro fue positiva. “Lindo”, pensó al verlo. A partir de allí, lo buscó en redes y fue ella quien dio el primer paso: “Lo empecé a seguir en Facebook para darle el gusto, me aceptó al toque y a la semana le escribí”.

El acercamiento virtual no terminó allí. “Él me empezó a seguir en Instagram y yo le puse ‘hola como estás?´’ El ‘no’ ya lo tenía. Hablamos un tiempo por Facebook y me pidió mi número. Ahí me propuso ir a almorzar después de un entrenamiento de él y me gustó la propuesta. Habíamos hablado tanto previamente que la cita fluyó muy bien”, recordó sobre aquel primer encuentro.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico (Foto: Instagram @carocalvagni)

Después de esa cita, la relación avanzó rápidamente y, según explicó Calvagni, ya no volvieron a separarse. Sin embargo, durante los primeros meses tuvieron que adaptarse a los compromisos deportivos de Tagliafico, por lo que apenas podían encontrarse una vez por semana y, en algunas ocasiones, cada 15 días.

“En ese momento éramos muy chicos, vivíamos con nuestros papás. Hasta que un día él se mudó y se fue a Independiente, hubo un bache en el que capaz se iba a jugar a otro país o provincia, no sé qué hubiese pasado ahí porque era todo muy reciente”, contó la modelo al recordar aquellos primeros años.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico (Foto: Instagram @carocalvagni)

Con el paso del tiempo, la pareja logró consolidarse y se convirtió en una de las duplas más reconocidas dentro del ambiente del fútbol y las redes sociales. En 2022 dieron otro paso importante al casarse, poco después de que Tagliafico se consagrara campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar.

“Nos casamos a la vuelta de Qatar, ¡una locura! Yo planificaba los detalles de la boda mientras me preparaba para la final, Nico participó de todo del casamiento. Durante el periodo del Mundial no, pero previamente sí. Podría haber sido post final perdida el casamiento, pero me moría”, reveló.