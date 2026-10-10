La relación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por sus diferencias en la crianza de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia. A un año y medio de su separación, la modelo expuso públicamente la falta de diálogo con su expareja y manifestó su malestar por una situación relacionada con la escolaridad de las niñas. El exfutbolista no tardó en reaccionar y salió a defenderse en las redes sociales.

El cruce se produjo en medio de la repercusión que generó el anuncio del casamiento de Cvitanich con Ivana Figueiras, con quien mantiene una relación desde hace un año. Durante una charla con Agustín “Cachete” Sierra en Valet Parking, el programa de streaming que conducen juntos, Chechu habló sobre las reglas que intenta sostener en su casa y las dificultades que encuentra para coordinar determinadas cuestiones con el padre de sus hijas: “Mientras cenamos no pueden agarrar el celular. Ya es de público conocimiento que con su papá no tengo diálogo. Por eso tengo que tratar de hacerlo por mi cuenta”, expresó, dejando en evidencia las dificultades de comunicación que atraviesa con el exfutbolista.

“Hay cuestiones, no sé, mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero. Y a mí eso claramente no me gusta, pero bueno, lo respeto porque están con el papá”, sostuvo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@daricvitaok)

La modelo también explicó que se entera de esas inasistencias cuando revisa los registros escolares, en lugar de recibir la información directamente de su expareja: “Me doy cuenta cuando veo el informe y veo las inasistencias. Están con tu responsabilidad. No quiero pelea, no quiero nada”, agregó, en un descargo en el que dejó clara su disconformidad con la situación.

Las declaraciones de Bonelli no pasaron inadvertidas para Cvitanich, quien decidió responder públicamente a través de sus historias de Instagram: “3 faltas por viaje, con aviso previo de 2 meses, 1 porque mi hija más grande se sentía mal y ya tiene teléfono para comunicarse. 1 porque decidimos irnos un día de paseo”, escribió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@daricvitaok)

Pero Cvitanich fue más allá de la explicación y también defendió su desempeño como padre con un mensaje contundente: “Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre”, aseguró. Acto seguido, lanzó una pregunta que pareció apuntar directamente al conflicto de comunicación que Bonelli había mencionado públicamente: “¿Será por cosas como estas que no hay diálogo? ¿O es mejor echarle la culpa a otra persona?”, cerró, visiblemente enojado.

Darío Cvitanich: “Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre. ¿Será por cosas como estas que no hay diálogo? ¿O es mejor echarle la culpa a otra persona?“.

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EL POSTEO DE IVANA FIGUEIRAS JUNTO A DARÍO CVITANICH TRAS EL ESCÁNDALO CON CHECHU BONELLI: VIAJE ROMÁNTICO Y MUCHO AMOR

En medio del escándalo que volvió a enfrentarla con Chechu Bonelli, Ivana Figueiras eligió mostrar públicamente cómo está su relación con Darío Cvitanich. La modelo compartió una serie de fotos de una escapada romántica junto al exfutbolista y dejó en claro que, pese al ruido alrededor, el vínculo continúa firme.

En una de las postales, Figueiras apareció abrazada a Cvitanich frente a un imponente paisaje de montaña y nieve y a puro mimo. Una imagen cargada de complicidad que la modelo decidió publicar en sus redes sociales.

Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: el mensaje que eligió para acompañar la foto: “Siempre”, escribió Ivana junto a un corazón blanco. Una sola palabra que, en medio de la polémica, funciona como una contundente declaración de amor hacia el exfutbolista.

Foto: Instagram (@figueirasivana) Por: Fabiana Lopez

La publicación mostró a la pareja disfrutando de unos días lejos de la exposición y rodeados de naturaleza. En las imágenes también se pueden ver distintos momentos de la escapada, con Ivana y Darío muy cerca y compartiendo el viaje.

¡Enamorados!

Foto: Instagram (@figueirasivana)

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Foto: Instagram (@figueirasivana)