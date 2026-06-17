Chechu Bonelli habló por primera vez sobre la frustración que sintió al quedarse afuera de la cobertura del Mundial 2026 y sorprendió al revelar que había dejado pasar otras oportunidades laborales porque confiaba en que viajaría junto al proyecto del que forma parte actualmente.

En una nota telefónica que dio a Sálvese Quien Pueda, la periodista deportiva se sinceró sobre el duro momento que atraviesa y admitió que la noticia la golpeó más de lo que esperaba: “A ver, son cosas que pueden pasar. La verdad que no me lo esperaba”, reconoció al aire.

Durante la entrevista, Bonelli confirmó que había rechazado otras propuestas laborales porque le habían asegurado que sería parte de la cobertura para el programa de streaming de La Casa: “Me dijeron que trate de bancar, a ver si más adelante puede salir la posibilidad. Es a lo que apuesto y lo que añoro realmente”, explicó con ilusión intacta.

Chechu Bonelli habló con Yanina Latorre. Foto: Captura (América)

Sin embargo, al ser consultada sobre sus sentimientos, no ocultó su tristeza: “Fue como una desilusión para mí. Obvio que estoy triste porque es un sueño para mí ir a un Mundial”.

La periodista también contó que ya había comenzado a organizar toda la logística familiar que implicaba un viaje de semejante magnitud y que le avisaron que se bajaba el proyecto una semana antes de viajar.

“Hay una realidad económica en el país que es súper entendible. Trato de entenderlo. Sé que puede pasar. Estoy en un momento de mi vida donde ya trato de no angustiarme. Que estoy un poco triste, sí, no lo voy a negar. Pero con la expectativa de que ojalá, si Argentina sigue avanzando, pueda reflotarse esta posibilidad”, cerró Chechu, sincera.

Chechu Bonelli: “Fue como una desilusión para mí. Obvio que estoy triste porque es un sueño para mí ir a un Mundial”.

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MAJO MARTINO EXPLOTÓ CONTRA DARÍO CVITANICH POR UNA FRASE SOBRE CHECHU BONELLI: “¿POR QUÉ ESE DESPRECIO?”

Un fuerte debate se generó en Sálvese Quien Pueda luego de las declaraciones de Darío Cvitanich sobre su separación de Chechu Bonelli. Y quien no ocultó su enojo fue Majo Martino, que cuestionó con dureza una frase del exfutbolita que consideró innecesaria y dolorosa.

Todo comenzó cuando al aire repasaron las palabras de Cvitanich sobre el final de su historia de amor con Chechu: “Si mi error fue haber sido genuino y hace más de un año tomar una decisión de separarme porque no era feliz, porque me había desenamorado o porque lo que sea... bueno, júzguenme por eso”, expresó él.

Sin embargo, la reacción en el estudio no tardó en llegar. Majo fue una de las más críticas y apuntó especialmente contra la exposición pública de esos sentimientos: “A ver, es la mamá de tus hijas, sabés que quedó rota con la separación, ¿tenés que decir esa frase públicamente?”, lanzó, visiblemente molesta. Y cerró, tajante: “Si ella ya lo debe saber. ¿Para qué? ¿Por qué ese desprecio?“.

¡Qué momento!