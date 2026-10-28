Chechu Bonelli volvió a quedar en el centro de los rumores después de que Yanina Latorre asegurara que habría retomado su relación con Facundo Pieres. Frente a los rumores de una posible reconciliación con el polista, la modelo rompió el silencio y dejó una frase contundente: “Yo soy demasiada mujer para ser un secreto”.

Las versiones comenzaron a circular luego de que la conductora de SQP hablara sobre un supuesto acercamiento entre la periodista y el ex de Zaira Nara. Según trascendió, ambos habrían vuelto a encontrarse, aunque sin blanquear un eventual vínculo.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres (Fotos: redes sociales).

Consultada sobre estas versiones, Chechu fue contumdente. “Estoy sola. Estoy bien”, aseguró, sin confirmar una reconciliación con Pieres. Sin embargo, sus palabras sobre la posibilidad de convertirse en una relación oculta fueron las que más llamaron la atención.

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“Yo soy demasiada mujer para ser un secreto. O sea, jamás sería un secreto de ningún hombre”, expresó Bonelli con una sonrisa socarrona. La declaración fue interpretada como un “sí” por el cronista, que la felicitó tratando de lograr una reaccción.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres (Fotos: capturas América TV)

Este martes, Yanina había contado que Chechu y Pieres “hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen”. El motivo, según la conductora sería que el polista querría evitar quedar involucrado en nuevas polémicas mediáticas, sobre todo las de Bonelli con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

“Él no quiere quilombo y no quiere estar en el medio de todo lo mediático de su pelea con Darío, con Ivana y tal”, explicó Yanina, que deslizó otra versión sobre este pedido. “Las malas lenguas me dicen que él le pide no blanquear porque no está seguro del todo”, dijo Yanina, que aseguró que el polista también está “sufriendo mucho por la reconciliación de Zaira Nara” con Jakob Von Plessen.

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