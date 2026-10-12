Ximena Capristo protagonizó uno de los momentos más desopilantes de Pasapalabra y terminó convertida en meme.

La panelista venía de acertar cuatro respuestas consecutivas, pero una pregunta del rosco la descolocó por completo y su contestación provocó una explosión de risas en el estudio.

Todo ocurrió durante el juego conducido por Iván de Pineda, cuando llegó el turno de la letra J. Lejos de encontrar la respuesta correcta, Capristo dijo lo primero que se le vino a la cabeza y protagonizó un blooper que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El desopilante error de Ximena Capristo en Pasapalabra que se volvió viral (Captura de Telefe)

La insólita respuesta de Ximena Capristo que hizo estallar de risa a Iván de Pineda

“Contiene J, sitio donde se guarda la paja”, leyó Iván de Pineda, siguiendo la consigna del juego.

Sin dudar demasiado, Ximena respondió: “Pajero”.

La reacción fue inmediata. Al advertir lo que acababa de decir, la panelista se tapó la cara y rompió en carcajadas. El conductor y los integrantes de ambos equipos tampoco pudieron contener la risa ante la inesperada respuesta.

“Se acaba de convertir en meme”, comentó una de las integrantes de la producción, al advertir el potencial viral del momento.

Iván de Pineda, también tentado por la situación, le dedicó una frase a la participante que sumó todavía más humor a la escena: “Gracias, Xime, por todo desde que arrancamos en Iván de Pineda hace 11 años”.