Javier Bardem no le escapa a los años. A sus 57, el actor español habló sin vueltas sobre el paso del tiempo y aseguró que ganar músculo es clave para envejecer de forma saludable, una reflexión que compartió en una entrevista con la revista Men’s Health UK en medio de la promoción de sus últimos proyectos.

El ganador del Oscar, que combina el rodaje de la serie “Cape Fear” con la espera del estreno de la tercera entrega de “Dune”, contó que incorporó el entrenamiento de fuerza a su rutina hace dos años. Según explicó, la decisión no responde a una cuestión de imagen sino a una apuesta a largo plazo: mantener la autonomía y la calidad de vida con el correr de las décadas.

POR QUÉ BARDEM ELIGIÓ LAS PESAS

“Ya no soy un chaval. Necesitamos ganar músculo para tener una vejez más saludable, como dicen los expertos”, afirmó el actor, dejando en claro que su cambio de rutina fue una decisión pensada más allá del físico que exhibe en pantalla. El intérprete reconoció además que disfruta del entrenamiento de fuerza al punto de no querer dejarlo de lado, incluso con la exigencia de agenda que le imponen sus rodajes.

El actor español contó que hace dos años sumó el entrenamiento de fuerza a su rutina

La reflexión de Bardem coincide con lo que vienen sosteniendo distintos especialistas en envejecimiento: a partir de los 50 años, el cuerpo comienza a perder masa muscular de manera progresiva si no se hace nada para evitarlo, un proceso conocido como sarcopenia. Los expertos coinciden en que la pérdida puede rondar entre el 1% y el 2% anual, lo que en una década se traduce en una baja considerable de la fuerza que sostiene articulaciones y columna.

EL SECRETO DETRÁS DE SU FÍSICO EN “DUNE”

Para su papel en la saga “Dune”, Bardem debió mantenerse en forma física para sostener largas jornadas de rodaje en el desierto, con vestuarios pesados y condiciones extremas de calor.

Javier Bardem posando durante el rodaje de Dune

Lejos de perseguir un físico espectacular para las cámaras, el actor remarcó que su prioridad hoy pasa por conservar la movilidad y la independencia el mayor tiempo posible, una filosofía que muchos especialistas en salud comparten cada vez con más fuerza.