Juliet Czupiak es el nombre de una niña periodista que se hizo viral en redes por conseguir codiciadas entrevistas con figuras de la talla de Mirtha Legrand, Pampita o Marcelo Tinelli. En esta ocasión, tuvo la oportunidad de entrevistar a Juliana Gattas, pero el resultado no fue el esperado.

A través de su cuenta de X, Fede Flowers compartió la entrevista que la artista de Miranda! le dio a Juliet y abrió el debate entre los usuarios. El periodista apuntó contra la cantante por hablar con la pequeña de manera cortante antes de subir al escenario para dar su presentación.

“17 segundos duró la nota que Juliana Gattas le dio a la mini cronista Juliet. Buena onda a Marzo, después se enojan conmigo”, escribió junto al video donde se la nota a la cantante notablemente incómoda y molesta por las preguntas de la niña de siete años que cuenta con su ciclo de entrevistas.

La incomoda entrevista que le dio Juliana Gattas a una niña periodista que generó debate (Video: X @fedeflowersok)

LA INCÓMODA ENTREVISTA QUE DIO JULIANA GATTAS QUE GENERÓ DEBATE

En el video se la escucha a Juliet presentando la nota. “Hola, acá estamos con Juli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Vas a cantar, ¿no?”, le preguntó la mini cronista. Seria pero con cordialidad, Juliana Gattas respondió: “Sí, me siento muy bien y sí, voy a cantar. ¿Vos? ¿Cómo andas?”.

Entonces, la niña respondió: “Yo estoy súper, pero bueno, yo voy a desfilar. Apenas termine de desfilar, hoy voy a estar ahí y te voy a ver”. A los pocos segundos, la cantante cerró con un saludo: “Bueno, te agradezco mucho. Les mando un beso”. Así, el intercambio quedó contenido en apenas 17 segundos.

Fede Flowers criticó la actitud de Juliana Gattas por una entrevista (Captura: X @fedeflowersok)

Como era de esperar, el video generó todo tipo de reacciones: mientras algunos defendían a la artista, otros salieron a matarla. Sin embargo, Juliet también salió a responder y fue contundente con su respuesta. “Chicos nosotros admiramos a Juliana porque es una gran cantante de nuestro país y siempre que la vimos nos dio notitas y fue muy amable”, comentó en la publicación.