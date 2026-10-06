Mantener el lavarropas limpio es fundamental para evitar malos olores, restos de detergente y suciedad que, con el paso del tiempo, pueden terminar afectando el resultado de cada lavado. Sin embargo, no todos los trucos caseros que circulan en las redes sociales consiguen el efecto esperado.

Uno de los métodos más populares consiste en mezclar vinagre con bicarbonato de sodio y utilizar la preparación para limpiar el tambor. La espuma que aparece al unir ambos ingredientes suele asociarse con un fuerte poder de limpieza, aunque la explicación química detrás de esa reacción indica algo diferente.

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El ingeniero químico colombiano Diego Fernández, conocido en las redes sociales por su cuenta Renovando con Ideas, explicó por qué desaconseja utilizar ambos productos juntos y recomendó otra alternativa para realizar una limpieza profunda del electrodoméstico.

Por qué el vinagre y el bicarbonato no sirven juntos para limpiar el lavarropas

La explicación está en una reacción química básica. El vinagre es ácido, mientras que el bicarbonato de sodio es una base. Cuando ambos entran en contacto reaccionan entre sí y se produce, entre otras cosas, dióxido de carbono, responsable de las características burbujas y la espuma.

“No sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”, explicó Fernández al referirse a este popular método de limpieza.

Según el especialista, esa reacción termina reduciendo las propiedades que se buscaban aprovechar originalmente de cada ingrediente. Por eso, la presencia de espuma no necesariamente significa que la mezcla esté realizando una limpieza más profunda.

El truco casero para dejar el lavarropas limpio. Foto: IA

Fernández también señaló que el bicarbonato utilizado por sí solo no resulta adecuado para eliminar depósitos de cal ni residuos de detergente acumulados en el lavarropas.

Con el vinagre ocurre algo diferente. Debido a su acidez puede actuar contra depósitos minerales, pero el especialista sostiene que la concentración habitual del producto de cocina obliga a utilizar cantidades demasiado grandes para conseguir el efecto buscado dentro de un lavarropas.

Diego Fernández, ingeniero químico e influencer. Foto: captura Instagram @renovandoconideas.

De acuerdo con Fernández, serían necesarios alrededor de dos litros de vinagre industrial o cuatro litros de vinagre de cocina, por lo que considera que existen opciones más prácticas.

Qué recomienda usar para limpiar el lavarropas

La alternativa propuesta por el ingeniero químico es el ácido cítrico, una sustancia que puede adquirirse en polvo y que también se utiliza para combatir depósitos minerales.

“Lo que yo te recomiendo usar es ácido cítrico”, indicó Fernández. Según explicó, presenta un mayor nivel de acidez que el vinagre y, al comercializarse en estado sólido y sin la dilución propia del vinagre de cocina, permite trabajar con una cantidad mucho menor.

El procedimiento que propone es sencillo. Primero hay que asegurarse de que el tambor esté completamente vacío. Luego se colocan cuatro cucharadas de ácido cítrico en polvo en su interior.

El truco casero para dejar el lavarropas limpio. Foto: IA

Si el lavarropas dispone de un programa específico de limpieza de tambor, se debe seleccionar esa función. De lo contrario, Fernández aconseja elegir un ciclo largo, preferentemente con agua caliente, y realizarlo sin ropa ni detergente.

El objetivo es ayudar a desprender la acumulación de minerales, restos de productos de lavado y suciedad que puede permanecer en zonas del equipo que no son visibles a simple vista.

El especialista también mencionó otros usos del ácido cítrico relacionados con la eliminación de depósitos minerales, como la limpieza de pavas eléctricas y cafeteras. No obstante, advirtió que no debe aplicarse indiscriminadamente sobre cualquier material: recomienda evitar su utilización sobre mármol, otras piedras naturales, aluminio y acero que no sea inoxidable.