Cuando tenemos el problema de que una prenda se destiñó en el lavarropas nos lamentamos y solemos pensar que el problema no tiene solución, cuando en realidad existe un truco casero simple con hielo y sal gruesa que permite recuperar el color de la ropa en 15 minutos y evitar que tengamos que dejarla de usar antes de tiempo.

Es tipo de inconvenientes suelen aparecer cuando se pone en el lavarropas una prenda larga de color o cuando se mezclan tonos intensos con ropa clara en un mismo lavado. El calor del agua y ciertos tejidos hacen que el pigmento se libere y se transfiera a otras telas.

// Cómo quitar manchas de la ropa blanca con un producto infalible: uso y recomendaciones

Frente a este escenario, especialistas en limpieza recomiendan actuar rápido: cuanto antes se trate la prenda afectada, mayores serán las chances de revertir las manchas de desteñido con métodos caseros fáciles de aplicar en casa y sin gastar dinero de más.

El truco con hielo y sal para recuperar ropa desteñida

El método para recuperar la ropa desteñida es sencillo y utiliza elementos que normalmente están disponibles en cualquier hogar. La combinación de frío intenso y sal ayuda a fijar nuevamente parte del color y a reducir el pigmento transferido.

El truco del hielo y sal para sacar el desteñido de la ropa. Foto: IA (ChatGPT)

Para aplicarlo correctamente hay que seguir los siguientes pasos:

Colocar la prenda en un recipiente amplio

Agregar hielo

Sumar tres cucharadas de sal gruesa

Dejar reposar durante 15 minutos

Luego lavar nuevamente con agua fría

Si no hay hielo disponible, se puede usar agua muy fría, aunque el efecto suele ser un poco menor. Este procedimiento funciona mejor cuando se aplica inmediatamente después del accidente en el lavarropas.

También es importante no secar la prenda antes de intentar recuperarla, porque el calor puede fijar definitivamente la mancha en la tela.

Por qué la ropa se destiñe en el lavarropas

El desteñido de la ropa luego de un lavado suele ocurrir por una combinación de factores vinculados al tejido, la temperatura del agua y la mezcla de colores en el lavado.

Algunas causas más frecuentes son:

Lavado con agua caliente

Prendas nuevas sin fijación previa del color

Mezcla de colores intensos con ropa clara

Programas de lavado largos

Exceso de detergente

Por eso, una recomendación básica es separar la ropa por colores y priorizar ciclos de agua fría, especialmente en las primeras lavadas de prendas nuevas.

Otros trucos caseros que ayudan a recuperar el color de la ropa

Además del método con hielo y sal, existen otras alternativas que pueden mejorar el aspecto de prendas afectadas por el desteñido.

Se recomienda no mezclar ropa de colores intensos durante el lavado. Foto: IA (ChatGPT)

Entre las más utilizadas aparecen las siguientes:

Amoníaco y detergente diluidos en agua fría

Cocción breve con cáscaras de huevo

Hervir la prenda con papas sin pelar

Lavado controlado con lavandina diluida (solo en telas aptas)

Cada técnica funciona mejor según el tipo de tela y el color de la prenda, por lo que conviene probar primero en una zona poco visible.

Recuperar ropa desteñida no siempre requiere productos caros ni soluciones complejas. Con una intervención rápida y algunos ingredientes básicos del hogar, muchas prendas pueden volver a usarse normalmente.