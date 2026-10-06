Días atrás inició una nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe y ya se supo cuál es su primer eliminado. Para esta gala de domingo, Wanda Nara anunció que iban a tener un invitado muy especial: Ian Lucas, el ganador de la edición 2025.

De esta manera, Ian se sumó como jurado junto a Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana. Tras darle una cálida bienvenida, la conductora lanzó una picante frase que fue recibida por el invitado con mucha incomodidad.

“Sos un claro ejemplo de un participante que la luchó, se enamoró…“, disparó Wanda, generando la incómoda risa de Ian. “Se desenamoró, pasó de todo acá adentro. Vivió todas las emociones y se entregó por completo”, agregó la conductora.

El particular gesto de Ian Lucas cuando le recordaron su romance con Evangelina Anderson en MasterChef (Video: Instagram)

IAN LUCAS REHIZO SU VIDA Y YA ESTÁ NUEVAMENTE EN PAREJA

Si bien la relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson fue muy fuerte mientras ambos participaron de MasterChef Celebrity, todo terminó y no fue en los mejores términos. Sin embargo, el influencer rehizo su vida y ya está nuevamente de novio.

Ian Lucas celebró un nuevo mes de amor con Renata Mónaco y le dedicó un romántico mensaje. Crédito: Instagram

Ian expresó recientemente su amor de manera pública por Renata Mónaco. A través de sus historias de Instagram, el influencer compartió una romántica postal junto a su pareja para celebrar un nuevo mes de relación. “1+ @renaamonaco te amo”, escribió acompañado por un emoji de corazón.