Mientras continúa detenido, Aníbal Lotocki volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones de su pareja, María José Favarón, quien reveló a qué dedica su tiempo puertas adentro del penal. La información la dio en La Mañana con Moria, donde habló tanto de su presente académico como de su futuro profesional.

Según contó Favarón en vivo, el médico no permanece inactivo durante su detención. “Aníbal está estudiando las carreras universitarias de sociología y filosofía y también hace inglés”, aseguró, dando detalles de las actividades educativas que lleva adelante mientras cumple prisión preventiva.

Las declaraciones generaron sorpresa, ya que Lotocki está asociado públicamente a la medicina estética y a múltiples causas judiciales vinculadas a sus intervenciones quirúrgicas. En ese contexto, Moria Casán fue directa y le consultó a Favarón si su pareja planea volver a ejercer como cirujano una vez que recupere la libertad.

María José Favarón en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

“¿Él pondría nuevamente una clínica cuando salga? ¿Creés que habría gente que querría operarse nuevamente con él?”, preguntó la conductora. La respuesta fue contundente: “No, no quiere volver a operar”, afirmó Favarón, descartando de plano un eventual regreso al quirófano.

MARÍA JOSÉ FAVARON REVELÓ QUE HAY MUCHAS MUJERES ESPERANDO A QUE ANÍBAL LOTOCKI SALGA DE LA CÁRCEL PARA VOLVER A OPERARSE CON ÉL

En el ida y vuelta con Moria Casán, María José Favarón, la pareja de Aníbal Lotocki sorprendió al agregar que, pese a todo, aún hay personas que lo siguen respaldando. “Hay mucha gente esperándolo. Sabés las chicas que se operaron con otros y me llaman y lloran porque las personas que se operaron con Aníbal estaban contentas con el resultado”, sostuvo.

Las palabras de Favarón reavivaron el debate público en torno a la figura de Aníbal Lotocki, su futuro fuera de la cárcel y el impacto que sus casos judiciales siguen teniendo en la opinión pública. Mientras tanto, el médico transita su detención enfocado en la formación académica, lejos de cualquier intención de volver a ejercer la medicina estética.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.