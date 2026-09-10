Ezequiel “Pocho” Lavezzi volvió a mostrarse en público en Italia y su aparición generó preocupación entre sus seguidores. El exfutbolista participó de un emotivo homenaje que le realizó el Napoli, club en el que se convirtió en una de las figuras más recordadas de los últimos años.

Lavezzi, de 41 años, defendió la camiseta del conjunto italiano durante cinco temporadas, entre 2007 y 2012. En ese período disputó una importante cantidad de partidos y convirtió 48 goles, dejando una huella que todavía permanece vigente entre los hinchas napolitanos.

El reconocimiento tuvo lugar en un marco cargado de emoción, con el cariño de los fanáticos del sur de Italia hacia el exdelantero. Sin embargo, las imágenes que comenzaron a circular posteriormente en redes sociales terminaron concentrando toda la atención.

La reciente aparición de Ezequiel “Pocho” Lavezzi en Napoli generó preocupación

LA APARICIÓN DEL POCHO LAVEZZI QUE GENERÓ PREOCUPACIÓN

En el video que circuló en redes sociales, Ezequiel “Pocho” Lavezzi aparece con constantes temblores en su cuerpo, un detalle que rápidamente fue advertido por los usuarios. La filmación se viralizó en cuestión de minutos y dio lugar a numerosas especulaciones acerca de su estado de salud.

En redes sociales, algunos usuarios vincularon esos movimientos con una supuesta medicación que estaría tomando el exfutbolista. Sin embargo, esa versión no fue confirmada por su entorno, por lo que no existen precisiones oficiales.

También hubo quienes cuestionaron la decisión de mostrar públicamente al exjugador en medio de su proceso personal y consideraron que su exposición podía resultar innecesaria. Lo que sí se conoce es que Lavezzi lleva adelante desde hace tiempo un tratamiento de rehabilitación por adicciones.