Ezequiel “Pocho” Lavezzi sorprendió con un crudo testimonio sobre su vida personal durante una entrevista en el canal de streaming Olga. El exdelantero de la Selección argentina repasó distintos momentos de su carrera y habló sin filtro sobre sus adicciones, la rehabilitación, el apoyo de su familia y algunas anécdotas inolvidables del fútbol internacional.

Entre recuerdos, emociones y reflexiones, el Pocho dejó varias frases que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

LA DESCONTROLADA NOCHE DE POCHO LAVEZZI CON ZLATAN IBRAHIMOVIC

Uno de los momentos más divertidos de la charla llegó cuando Ezequiel Lavezzi recordó una noche junto a Zlatan Ibrahimović durante su etapa en el París Saint-Germain.

Según contó, después de asistir a un recital recibió un llamado del delantero sueco para continuar la salida. “Me invitó Ibra, así que fui para allá”, relató entre risas.

La situación terminó de manera caótica: “Terminó recontra mamado, Ibra. Al otro día entrenábamos y cayó tirado en la camilla con el doctor. Yo fui y entrené normal”, recordó el argentino, quien aseguró que llevaba ese ritmo “todos los días”.

EL DRAMÁTICO RELATO SOBRE SUS AMIGOS DE ROSARIO

Más allá de las anécdotas, el Pocho también habló de sus orígenes y del duro contexto social que atravesó en Rosario. “Casi todos mis amigos de mi edad, el barrio se los comió”, confesó con crudeza.

El exjugador explicó que muchos de sus amigos murieron y reconoció que el fútbol fue una salida fundamental en su vida. “Me considero un afortunado y que el fútbol me salvó”, expresó.

Crédito: Instagram

LA CHARLA CON SU HIJO QUE LE CAMBIÓ LA VIDA

Uno de los pasajes más emotivos de la entrevista tuvo que ver con la conversación que mantuvo con su hijo durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Mi hijo me dijo un montón de cosas y ahí pensé: ‘¿qué estoy haciendo?’”, recordó.

Ezequiel Lavezzi reconoció que atravesó situaciones muy complejas vinculadas a los excesos y que actualmente continúa en tratamiento. “Pasé por cosas turbias. Hoy sigo luchando y sigo en tratamiento para seguir mejorando”, aseguró.

EL CONSEJO QUE DIEGO MARADONA LE DIO EN LA SELECCIÓN

Durante la entrevista, el Pocho también recordó una charla íntima con Diego Maradona que quedó grabada para siempre en su memoria.

Según relató, el exentrenador de la Selección notó que estaba triste durante una concentración y decidió hablar con él a solas. “No cometas el mismo error que yo hice, porque la familia es lo más importante”, le dijo Diego, luego de escuchar los problemas personales que atravesaba el delantero.

Crédito: Instagram

Aunque en aquel momento confesó que no logró dimensionar del todo el consejo, hoy reconoce el enorme valor de aquellas palabras.

LA INTERNACIÓN Y LA PELEA DIARIA CONTRA LAS ADICCIONES

El exjugador también habló abiertamente sobre su internación y el proceso de rehabilitación que debió atravesar. “Estuve en una clínica con gente que no conocía y eso te hace darte cuenta de cómo te equivocaste en el camino”, expresó.

Además, dejó en claro que la recuperación es una lucha constante. “Todos los días es pelearle a algo”, reflexionó.