Este jueves murió Beatriz Mencione, la madre de Mario Pergolini y en las redes sociales se viralizaron recortes del conductor hablando sobre su la mujer, que en los últimos años de su vida sufrió una ceguera que su hijo ayudó a atenuar con un invento basado en la Inteligencia Artificial.

En agosto del 2025, a poco del inicio de Otro Día Perdido, Mario les contó Julieta Díaz, Pilar Gamboa y Soledad Villamil qué pensaba exactamente de su mamá sin dejar de lado su ironía. “Mi mamá nos está viendo ahora. No, mentira. Es ciega”, comenzó.

Mario Pergolini (Foto: captura América TV)

“Mi mamá es una mujer que, y esto lo entendí de grande, siempre me educó con mucha libertad”, señaló el conductor. “La tenía todo el día encima, pero cuando vi todo lo que había hecho y lo que me dejó hacer, pensé ‘La verdad esta tipa me dejó hacer un montón…’ Me sentí un prisionero estúpido”, agregó,

“Cuando empecé a hacer La TV Ataca (1991), me dijo que estaba muy mal. Me dijo ‘Vos tenés que ir a un médico y si es el SEDRONAR, mejor así lo solucionamos rápido. No quiero que veas ni a este, ni a este, ni a este. Yo me había ido a vivir solo a los 19,20 años y a los dos años ya andaba con Charly García”, cerró el conductor.

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Mario también relató cómo la ceguera de su mamá llevó a incursionar en el mundo de la inteligencia artificial física y los aparatos para adultos mayores. “Mi mamá se quedó ciega de grande, a los 70, estaba frustrada y enojada”, le contó a Sebastián Davidovsky.

Foto: captura eltrece

Pergolini explicó que la falta de vista la dejaba totalmente dependiente, sin saber manejar las cuestiones básicas del día a día. “Ella sentía que hasta que no apareciera un humano no sabía si eran las ocho de la mañana o si había sol. No podía prender la radio o llamar a nadie por su cuenta,” relató, y contó que comenzó a financiar un dispositivo llamado Ato, a instancias de un inventor.

“Me di cuenta de que esa tecnología había modificado mucho la vida de mi mamá,” afirmó Pergolini. El sistema, al que llamaban “Chloe” permitía una interacción fundamental: su madre podía levantarse y preguntar “Hola Chloe, ¿qué hora es? ¿Cómo está el día?”. El sistema le respondía con información sobre el clima y podía, además, sintonizarle la radio que escuchaba, como Radio Mitre, o listas de Spotify con tangos.

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