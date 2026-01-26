El pollo al horno es un plato tradicional del “día a día” y suele no fallar, aunque también es cierto que muchas veces termina quedando seco, sin gracia o con un sabor algo “achatado”. Justamente por eso, la receta de Elba Rodríguez vuelve a llamar la atención: propone un método simple para lograr un pollo bien sabroso, tierno y jugoso de verdad.

Lejos de técnicas complicadas o ingredientes raros, la clave está en el paso previo al horno. Elba, ganadora de MasterChef Argentina 2014, insiste en que el secreto no está en el tiempo de cocción, sino en cómo se prepara la carne antes. Un buen marinado, bien condimentado y con el tiempo justo, cambia por completo el resultado final.

La receta parte de una base muy concreta: ajo, especias, aceite, pimentón y salsa de soja, combinados con jugo de limón para aportar acidez. Esa mezcla no solo suma sabor, sino que también ayuda a romper las fibras de la carne y evita uno de los problemas más comunes del pollo al horno: la sequedad.

Según explica la cocinera, “el pollo puede marinarse desde 15 minutos hasta un par de horas, e incluso reposar en la heladera durante más tiempo si se busca un sabor más intenso”. Cuanto más tiempo esté en contacto con la preparación, más parejo y profundo será el resultado.

Otro punto importante es asegurarse de que todas las presas queden bien impregnadas. Si se trata de pata muslo o presas grandes, conviene darlas vuelta durante el marinado para que absorban bien el condimento de ambos lados. En cortes más pequeños, alcanza con revolver cada tanto.

Una vez en el horno, no hay demasiados secretos para la receta de Elba Rodríguez: hay que aplicar temperatura media y una cocción completa. El pollo no se sirve “a punto”, y es clave esperar a que la carne esté bien blanca y cocida. Con el marinado correcto, el interior queda húmedo y sabroso sin necesidad de agregar líquidos durante la cocción.

Ingredientes del pollo al horno

3 kg de pata muslo

½ cucharada de comino

5 dientes de ajo

3 cucharadas de pimentón

½ cucharada de pimienta

3 cucharadas de provenzal

½ cucharada de ají molido

Salsa de soja, c/n

Aceite de girasol, c/n

Jugo de limón, c/n

Sal, a gusto

Opcionales para variar el sabor:

Miel (para un perfil más dulce)

Mostaza

Curry

Chiles molidos

Procedimiento

En un bowl, mezclar el ajo picado con el aceite, el comino, el ají molido, el pimentón, el provenzal, la pimienta y la salsa de soja. Agregar jugo de limón y sal a gusto, e integrar hasta formar una pasta. Incorporar las presas de pollo y asegurarse de que queden bien cubiertas por el marinado. Dejar reposar al menos 15 minutos. Para más sabor, llevar a la heladera y dejar marinar hasta 2 horas, girando las presas cada tanto. Precalentar el horno a 180 °C. Colocar el pollo en una placa y cocinar durante 30 a 35 minutos, hasta que esté bien dorado por fuera y completamente cocido por dentro.

